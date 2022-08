Reforma tributaria: buscarán tumbar impuesto a las herencias y ganancias ocasionales

El proyecto de reforma tributaria presentado por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, no para de generar polémica por la afectación que eso le traería a muchos colombianos.

Uno de los temas que más ha generado preocupación es el impuesto que se propone a las ganancias ocasionales como las herencias, o el dinero que una persona pueda recibir por algún negocio fortuito que le surgió.

La bancada del Partido Conservador buscará tumbar esta propuesta, según dijo el representante Wadith Manzur, integrante de la Comisión Tercera de la Cámara, quien explicó que esto perjudicaría a las personas que quieran vender alguna propiedad, porque tendrían que pagar un gravamen muy alto por el dinero adicional que puedan obtener con la valorización del inmueble.

“Hay una preocupación con el tema de las ganancias ocasionales. Muchas personas tienen vivienda que están reportadas ante la DIAN por el valor predial, que es muy inferior al valor comercial y si una persona tiene una casa hace 20 años y cuando la compró costó 200 millones de pesos y la vende ahora en 800 millones, le van a cobrar un impuesto del 30 % sobre la diferencia, es decir, tiene que pagar el 30 % sobre 600 millones de pesos, eso va a ser algo que distorsionará mucho a todos los colombianos que tienen vivienda u otro tipo de propiedad”, explicó.

Dijo que esta medida podría tener consecuencias para las personas naturales, que preferirán poner sus inmuebles a nombre de alguna persona jurídica, que les evite el pago de más impuestos.

“Está gradual desde el 20 % hacia arriba. Si una persona recibe una herencia, le van a cobrar gradualmente y entre más plata reciba más tiene que aportar y eso es algo que desincentiva y eso llevará a que las personas naturales comiencen a poner las cosas a nombre de empresas que no reciben herencias u otras cosas que pueden suceder en el día a día”, sostuvo.

Manzur explicó que las ganancias ocasionales son “ganancias inesperadas, no es un arriendo, no es un salario, no es una pensión, sino que es un negocio en el que de repente una persona se ganó una plata y te toca pagar sin poder descontar nada el valor pleno”.

La reforma tributaria continúa siendo socializada con los partidos políticos y con los miembros de las comisiones económicas del Congreso de la República.