Reforma tributaria implicará un importante esfuerzo de empresas colombianas: gremios 

Luego de que el Congreso de la República aprobara en segundo debate la reforma tributaria, algunos representantes del sector privado aseguraron que el proyecto implicará un importante esfuerzo de las empresas colombianas.

Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, manifestó que “la propuesta cumple con el principio de no tocar a los hogares ni a las familias colombianas. Tampoco a los pensionados o la canasta familiar. Sin duda el proyecto implica un importante esfuerzo de las empresas colombianas que con conciencia social salen a aportar a la sostenibilidad fiscal”.

“Es una reforma costosa y será difícil para las compañías, pero somos conscientes de que esta era la única alternativa que teníamos como país para estabilizar las finanzas públicas y las empresas asumimos esta responsabilidad. No obstante, una vez las condiciones hayan cambiado y las finanzas públicas hayan sido saneadas lo suficiente, esperamos que se pueda regresar a la senda de la competitividad”, agregó Mac Master.

A su paso, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, afirmó que “es una buena noticia que fuera aprobada la reforma, no solo porque contiene un paquete importante para los más vulnerables, sino por el compromiso del Gobierno de no gravar la canasta básica de los colombianos, de no tocar el IVA y no encarecer ni a los consumidores sus productos ni a los productores sus insumos”.

La presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Paula Cortés, indicó a su turno que “con la aprobación de la reforma esperamos que se cumpla el objetivo en cuanto a los programas de Ingreso Solidario y el de Empleo Formal para Jóvenes”.

Adicionalmente, dijo que “en cuanto a lo que tiene que ver con el turismo, el Programa de Apoyo al Empleo Formal nos ayudará a tener a flote a las empresas, y por supuesto a mantener el empleo”.

“Frente al consumidor, es una buena noticia la exención del IVA de los paquetes turísticos que venden las agencias hasta diciembre de 2022. Con eso esperamos que más colombianos viajen por nuestro país y que busquemos una reactivación para lo que resta de este año”, aseguró Cortés.

No obstante, Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), señaló que “aunque se valora la inclusión del tema de las importaciones bajo la modalidad de envíos urgentes y tráfico postal, donde se logró que el beneficio del IVA sólo aplique para terceros países con los que haya acuerdos comerciales en los que se obligue expresamente al no cobro de impuestos internos, no se exige el origen”.

A renglón seguido, mencionó que “eso no impedirá la triangulación de productos provenientes de terceros países con los que no haya acuerdos comerciales, lo que va en detrimento del comercio y la industria con operación en Colombia, dejando un boquete de cerca 0.5 billones de pesos anuales”.

“Al igual que los congresistas, nos pusimos la camiseta de una causa llamada Colombia, aun cuando temporalmente nos exija pagar más altos impuestos y perder algunos beneficios tributarios en el corto plazo”, concluyó Cabal.