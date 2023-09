Renta Ciudadana: ¿No recibió el pago? Esto es lo que debe hacer

El Departamento de Prosperidad Social hace poco hizo el anuncio sobre el pago del tercer ciclo del pago al programa Tránsito a Renta Ciudadana, en el cual buscan que más de dos millones de familias sean beneficiadas siempre y cuando cumplan con los requisitos de pertenecer a la clasificación dentro del Sisbén IV.

No obstante, tras el tercer giro que comenzó a regir este viernes 8 de septiembre, muchas personas han manifestado que no les ha llegado el dinero, pese a que están dentro de la base de datos. Por eso, es importante que sepa las causas por las cuales no le llegó.

Y es que, desde Prosperidad Social, para prevenir fraudes, han implementado la estrategia de ‘anticolados’ el cual es la verificación de las condiciones de las familias que son beneficiarias. No obstante, mientras se hace una revisión es lo mismo, estas familias no recibirán el dinero hasta que no se complete este proceso, por lo que se pueden presentar en suspendidos o que se hayan excluido después de que se haga este proceso.

Es relevante que tenga presente que también hay otros aspectos que permiten que no lo hagan elegible para recibir esta bonificación, como por ejemplo que no cumpla con los requisitos mínimos para el ingreso.

En caso de estar suspendido y no ha recibido pagos anteriores en Renta Ciudadana y ya hace parte de este programa, ahora podrán recibir el acumulado de los tres pagos y es una cantidad generosa de dinero.

Para verificar el estado debe ingresar a la página web e ir a la opción ‘consulte si está inscrito’, posteriormente ingresar los datos y pulsar en ‘consultar’, ahí le darán la información pertinente para que tenga claridad si es favorecido con este subsidio.