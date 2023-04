Repartidores de Rappi: ¿Cuánto ganan al día?

Hace un par de semanas los repartidores de domicilios de Rappi, protestaron contra la reforma laboral que propone el Gobierno nacional, pues no quieren que los obliguen a vincularse a la empresa por un contrato directo.

Aseguran que no quieren que, por una ley, tengan que cambiar su independencia, pues resaltaron que no tienen una subordinación. Piden que les permitan trabajar de manera independiente, pero que igualmente el Gobierno regule a Rappi para que les paguen las prestaciones de ley, pues recalcan que se han presentado casos de accidentes que no son cubiertos por ningún seguro.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter, señaló que estas protestas por parte de los trabajadores de Rappi está siendo ordenada por los empleadores de estas personas.

"Estos trabajadores marchan por orden del patrón contra la reforma que les va a dignificar el trabajo. Es lo mismo que en los tiempos en que se debatía la libertad de esclavos. Los esclavistas le decían a sus esclavos que si quedaban libres iban a morir de hambre", dijo el jefe de Estado.

¿Cuánto ganan los rappitenderos?

Según datos de la empresa, un rappitendero que trabaje durante 10 horas al día puede tener ingresos en promedio de hasta $800.000 semanales. Matias Laks, CEO de Rappi Colombia, alerta que con los cambios que pide la reforma, que exigiría que ellos sean empleados directos, les afectaría su modo de trabajo e incluso ganarían menos dinero.

“La mayoría de los domiciliarios diarios están generando para sí mismos más dinero que el que podrían obtener con el salario mínimo, en menos cantidad de horas y con toda la flexibilidad en conectarse cuando ellos quieren. El temor más fuerte que nosotros tenemos, que es más por los domiciliarios que por nosotros, es que ellos pierdan estos beneficios, por que si el día de mañana la reforma obligara a que sean empleados directos de cualquier plataforma, estarían disminuyendo sus ingresos", dijo el CEO de Rappi.

Recientemente, a muchos usuarios de la aplicación les salió un letrero en el que afirman que un rappitendero gana en promedio $11.000 la hora.