Restaurantes advierten pérdidas superiores a $150 mil millones este mes por nuevas restricciones

El gremio que representa al sector gastronómico (Acodres) advirtió que la cuarentena focalizada en Bogotá dejó pérdidas para los restaurantes de 83 mil millones de pesos, mientras que se estima que este mes por cuenta de las restricciones tomadas en varias regiones del país las pérdidas totales ascenderán a los $155 mil millones.

Según el presidente del gremio, Henrique Gómez, son más de 40 mil empleos del sector los que nuevamente se ven en riesgo, ya que los domicilios no ocupan a la misma cantidad de personal y disminuye en más de un 70% las ventas.

"Los domicilios sólo representan 10%. El daño nos lo hace la inestabilidad de las medidas. Nos dicen que pueden trabajar esta semana, pero el fin de semana no. Hay costos que no se pueden ajustar a esas decisiones”, señaló.

De la misma forme, Gómez señaló que "esta situación puede dar lugar a una 'segunda ola' de quiebras en el sector, por lo que le imploramos a las autoridades no tomar medidas improvisadas. Parece que no llevan el monitoreo y control de las UCI si no cuando las ven con sobrecupo cierran a rajatabla".

Para el dirigente del gremio, los establecimientos gastronómicos al igual que otros sectores han tenido que implementar protocolos de bioseguridad, lo que en muchos casos les significó un alto costo que aún no han terminado de pagar.

Cabe mencionar que la cifra de restaurantes que han desaparecido en el país en medio de la pandemia subió a 41 mil, lo que significa más del 40% de todo el sector, si se tiene en cuenta que hay 90 mil establecimientos de ese tipo.