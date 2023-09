Revisión técnico-mecánica: así quedarían los precios

La conocida revisión técnico-mecánica es un proceso obligatorio en el que se evalúa el mantenimiento y se verifica el estado de los vehículos, para determinar que cumple con los requisitos de seguridad básicos y el debido funcionamiento, que le permite circular libremente por todos los territorios del país.

Aunque es un proceso que se debe realizar una sola vez al año, el costo que se debe cancelar para que su vehículo sea sometido a esta revisión y cuente con el aval para circular sin ningún problema, es bastante elevado. La polémica radica en que este valor podría incrementarse aún más.

Al parecer, el costo extra de este trámite estaría ligado a un seguro que los CDA (Centros de Diagnóstico Automotor) tendía que entregar.

Por un lado, Víctor Corredor, presidente de Asociación Nacional de los Centros de Diagnóstico Automotor, explicó en diálogo con medios nacionales que, a partir del primero de septiembre, se empezará a expedir una póliza obligatoria, expedida por la ley 2283 de este año.

Indicó también que esta ley no se ha reglamentado y que todavía tiene varias fallas, pues no se sabe qué va a cubrir o de dónde saldrán los recursos para eso. Asegura que esta nueva póliza significaría un problema financiero para 250 empresas de CDA, pues, según su análisis, aunque se suba el precio para los usuarios, este valor no será suficiente para subsistir.

Por otra parte, desde el Gobierno se expresa que este tema no es así, sino que se ha interpretado de mala forma la norma. Carlos Enríquez, viceministro de transporte, le aseguro a El Tiempo que los precios de la Revisión técnico-mecánica no subirán, al menos en los próximos meses.

Expresa que lo que se ha asegurado es que desde la Superintendencia de Transporte se generarán ciertos controles en todos los centros de diagnóstico para que se realice la entrega de la póliza de responsabilidad civil, Sin embargo, eso no quiere decir que haya un incremento en la tarifa.

"Las tarifas se mantienen y que esta es una política de gobierno para proteger la vida de los conductores de Colombia”, afirmó.

