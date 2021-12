Salario mínimo de 2022: haga cuentas y apriete el bolsillo para que le alcance todo el mes

Luego de conocerse que el salario mínimo con subsidio de transporte en Colombia será de $1.117.172 para el 2022, algunos se preguntan ¿qué se puede comprar con este dinero? y si ¿alcanzará para las deudas y adquirir lo necesario?

Primero hay que pensar en qué uno invierte el dinero, para así saber cómo distribuirlo.

Estas son las categorías en las que usted podría gastarlo: vivienda, transporte, comida, vestuario y ocio.

Si usted es de estrato 3 y necesita distribuir su dinero, analice muy bien si lo que va a comprar es necesario para evitar pérdidas en su bolsillo.

En primera instancia, hay que pensar en el valor de la vivienda, si usted vive en arriendo o es propia.

Dado el caso que sea arriendo, el valor máximo que puede pagar es de $800.000 y el mínimo de $400.000, pero también dependiendo del lugar de residencia.

En segundo lugar estaría el transporte. Si usted coge Transmilenio todos los días, ida y vuelta, se le estarían yendo más de $110.000 al mes por estos trayectos. Haga las cuentas.

Si al día utiliza dos servicios que cuestan $2.500, ya se gastó $5.000, eso quiere decir que si se traslada a su trabajo de lunes a viernes al mes, eso le da $100.000.



Adicionalmente, si usted quiere descansar de este tipo de transporte y desea utilizar un taxi, Uber o algunas de estas aplicaciones para movilizarse, la tarifa mínima de un viaje corto oscila entre los $4.200 y $5.000.



Cabe aclarar que esta tarifa solo es por trayecto, es decir, que si esta es su modalidad para trasladarse, no sería la más económica si gana un mínimo.



Así las cosas, debe pensar si realmente estos carros le pueden beneficiar a su bolsillo o traerle más dolores de cabeza.



Sin embargo, si usted es de los que tiene carro propio, ahora piense en la gasolina que se le iría mensualmente.



Es de recordar que desde el cuatro de diciembre de este año la gasolina subió $200. Es decir que se ubicó en $8.871 por galón, mientras que el precio del diésel está en $8.718. Por lo cual, si calculamos que su carro se llene con 5 galones, nos da un aproximado de $44.355 por semana, lo que significa que al mes este gasto sería de $177.420.

Las cuentas

Arriendo en $400.000

Transporte (en servicio público) en $110.000

Transporte en carro propio en $177.420



Es decir que tendría disponibles, $429.752, de ellos, $350.000 se utilizarían para hacer un mercado básico y no preocuparse durante un mes.

Según el más reciente informe del Dane, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, los precios de algunos productos de la canasta familiar son los siguientes:

El kilogramo de aguacate hass está en $5.600

Papa sabanera en $7.800

Los 5 kilogramos de arroz en $10.000

Kilogramo de queso campesino en $10.600

Kilogramo de salmón en $47.000

Kilogramo de ahuyama en $1.600

Kilogramo de plátano guineo en $1.200

El café al mes estaría en $7.20 0

0 La leche en una paca de seis, supera los $20.000

Huevo en $12.600, si se come uno por día.

Pechuga de pollo en $13.000 el kilogramo.



De este modo, le quedarían $79.752 para distribuirlos en los diferentes servicios: agua, luz, internet, datos para su celular y televisión.



Supongamos que paga un plan $25.000 para sus datos, $100.000 en agua, que la luz le llegue por $80.000 y el servicio de televisión con cable le cueste $60.000, además del gas que llegue en unos $15.000.

Eso quiere decir que le harían falta $140.248 para completar los gastos de su casa y no podrá invertir en ocio.



Por lo anterior, este salario mínimo está un poco apretado para vivir, pero no imposible si se ajusta a los precios y no se excede en las compras.