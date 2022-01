¿Salario mínimo de $3 millones para profesionales? Gremios y trabajadores debaten

Hace algunos días se radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca que los profesionales reciban un salario mínimo de tres millones de pesos y, para los técnicos, de dos millones de pesos, con el fin de mejorar las condiciones de quienes tienen esta formación.

Para la presidente de Acopi, el gremio que agrupa a las pequeñas y medianas empresas, Rosmery Quintero, el país lo que necesita es una reforma laboral estructural que resuelva los problemas de fondo del sistema antes de pensar en nivelación de salarios.

"Nosotros como país tenemos prioridades en cuanto a lo que hemos expresado en varias ocasiones. Colombia necesita una reforma laboral estructural y, precisamente, son estas iniciativas las que radican muchos congresistas las que no permiten concentrarse en lo fundamental para esto se debe hacer un análisis de todas las capacidades como productividad y competitividad".

Agregó que "no podemos estar pensando en salarios mínimos más apropiados porque no tenemos las capacidades todavía. Estamos recuperándonos de este proceso de reactivación que ha sido incierto; la responsabilidad debe concentrarse en hacer análisis estructurales y no proyectos de ley aislados".

Lea también: Niñas y niños ‘influencers’: retos y peligros de ser “famoso en redes sociales”

Por su parte el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés, señaló que este tipo de propuestas primero deben ser analizadas por la Comisión Nacional de Concertación.

"Hay que anotar que estos proyectos de ley que tengan que ver con normas laborales deben pasar por la Comisión Nacional de Concertación, porque así lo estipula la ley y por tal razón sería importante que la comisión séptima del senado y cámara tuviera una reunión con la Comisión para generar una opinión".

Maltés sostuvo que aunque sería importante que hubiera escalas salariales en Colombia, "también faltaría un sector de trabajadores muy importante que podríamos denominar asistenciales o administrativos que son de apoyo para los sectores tanto profesionales como técnicos Este es un gran vacío que tiene este proyecto de ley".

Mario Valencia, ex director de Cedetrabajo, dijo que aunque está iniciativa suena bien es oportunista ad portas de las elecciones ya que el aumento de los salarios en Colombia no se pueden tramitar en el Congreso.

De interés: Aumentan cirugías estéticas: colombianos aprovecharon pandemia para mejorar su estado físico

"El propósito es noble pero la herramienta es equivocada, porque todos sabemos que los salarios mínimos de la sociedad no se definen por decreto los define el comportamiento de la economía. Creo que la mejor medida que se puede adoptar para aumentar los salarios de profesionales y técnicos es promover un crecimiento económico sostenible y equitativo no un proyecto de ley en víspera de elecciones", señaló.

Es de mencionar que recientemente la Misión de Empleo advirtió que la formación laboral es deficiente para el país. Para los expertos es preocupante que no se está formando adecuadamente a los trabajadores para el desarrollo que requiere el país.