Con el fin de proteger a la población vulnerable, el ministro de hacienda, José Antonio Ocampo, presentó los alimentos que no subirán su costo por impuestos.

La Reforma Tributaria ha suscitado varias opiniones, en las que resaltó la subida de los alimentos ultraprocesados con la premisa de que se trataba del impuesto saludable promovido por el reciente Gobierno de Gustavo Petro.

Lo que se dijo en su momento, es que se quiere evitar el consumo de ‘comida chatarra’ para disminuir los problemas de salud en los colombianos y que colapse este sector de la sociedad por enfermedades asociadas con la diabetes, problemas cardiacos, obesidad, entre otros.

“El propósito es la salud pública e incentivar a que se cambien por bebidas y comidas que no tengan estos problemas, para reducir el consumo de este tipo de alimentos”, explicó en su momento Ocampo.

Pero luego de las objeciones que se dieron por el anuncio y las recientes protestas, el funcionario indicó que el gravamen en ciertos ultra procesados afectarían a las poblaciones más vulnerables e incluso a los mismos tenderos de barrio ya que gracias a los embutidos mantienen sus ganancias diarias.

Por lo anterior, Ocampo expuso que pensando en la clase baja y media “los impuestos de alimentos ultraprocesados y bebidas no se aplican a pequeños productores. Si el productor es una panadería de hasta cierto tamaño no se le cobrará el impuesto. Depende del nivel de ventas de la tienda. Si está por debajo de cierto nivel de ventas no se le cobrará”.

Así las cosas, se dio un listado de los alimentos que no tendrán impuesto y que son ultraprocesados:

Salchichón.

Jamón.

Mortadela.

Salchichas.

Chorizos.

Embutidos frescos.

Embutidos de carne.

Butifarra.

Cabe resaltar que la canasta familiar no estaría dentro de la reforma tributaria. Y que el lunes llegará al Congreso de la República para que se haga su respectivo debate y en consecuencia su aprobación.