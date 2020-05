La Superintendencia Financiera de Colombia entregó un nuevo balance sobre los beneficios que ha otorgado el sector bancario a los deudores, durante la emergencia económica que enfrenta el país por la pandemia que ha ocasionado el coronavirus.

El organismo detalló que, con corte a este siete de mayo, el sistema bancario ha otorgado periodos de gracia a 8.5 millones de deudores, con 10,6 millones de créditos por un saldo de cartera que llega a los 173,95 billones de pesos.

El superintendente Financiero, Jorge Castaño, explicó que 6,1 millones de personas naturales han accedido a este beneficio, de los cuales 3,9 millones solicitó la prórroga en los pagos de cinco millones de tarjetas de crédito y tres millones de usuarios más hicieron lo mismo para productos de consumo.

“Estos periodos de gracia tienen unos efectos que los colombianos no pueden perder de vista: no hay posibilidad de que se aumente la tasa de interés en estos periodos de gracia, no lo pueden cambiar el reporte de las centrales de riesgo debe mantener la misma calificación y no le pueden dar cobrar ningún seguro”, señaló el alto funcionario.

El segundo segmento con mayores beneficios son las grandes empresas, continúan los usuarios con créditos de vivienda y por último se ubican las Pequeñas y medianas empresas (Pyme).

En cuanto a los créditos respaldados por el Fondo de Garantías se destaca que, del cupo total de 10 billones de pesos, se han reservado para desembolso 7 billones de pesos, lo que representa más o menos 123 mil operaciones de crédito de pequeñas y medianas empresas.

Además, en medio del aislamiento obligatorio se han otorgado préstamos por cerca de 22 billones de pesos que han estado dirigidos a empresas y hogares. “En la última semana se han desembolsos por 5.4 billones de pesos aproximadamente en tres millones y medio de operaciones o de deudores que han usado estos créditos”, indicó Castaño.