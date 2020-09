San Andrés se prepara para el regreso de turistas en medio de la pandemia

Otro de los puntos que mayor número de turistas agrupa es el muelle, desde donde a diario cerca de dos mil personas, antes de la pandemia, se reunían para visitar las diferentes Islas que rodean a San Andrés, como lo recuerda Faisal Asaad, dueño del Hostal Palo Alto. Actualmente está cerrado y en sus orillas decenas de lanchas y embarcaciones parqueadas desde hace seis meses.

"En un día normal, nosotros traemos a los turistas hasta el muelle y acá podían comprar sandalias, caretas, protector para el celular y demás insumos que ofrecían los vendedores informales. Luego compraban su paquete turístico para ir a Jhonny Cay o al Acuario, por ejemplo", señala.

Y si bien las autoridades han anunciado la reactivación de los viajes a las islas y cayos, a Andrew Abrahams, capitán de barco, le preocupa la posibilidad de que el Gobierno local solo les permita operar con una capacidad máxima del 50%. "Una lancha de 20 personas, para venir a hacer un viaje con diez, eso no es viable. Venimos de una crisis de más de seis meses como para tener que operar a la mitad", indica.

Entre tanto, los comerciantes y operadores turísticos señalan que la reactivación es importante, aunque piden que la apertura sea responsable para evitar que aumenten los contagios en la isla. Mientras tanto, buscan recursos para poder adecuar sus negocios y así operar con todos los protocolos que exige el Ministerio de Salud.

"Tu después de tener un carro parado por seis meses, lo vas a arrancar y la batería no te sirva; si tienes un almacén, tal vez el aire acondicionado ya no funciona o el computador está dañando, por lo que hay que empezar de cero y menos cero, porque nos toca pedir prestado y los bancos no nos quieren ayudar", señala Alí Mustafá, dueño de una perfumería.

Y aunque este es el panorama para muchos comerciantes, Fernando Taylor, dueño de un Food Truk en el que vende comida rápida, asegura que "la reactivación económica es necesaria, porque todos hemos estado muy afectados por el Covid-19, por eso necesitamos fuentes de ingresos". Taylor tuvo que despedir a los empleados debido a que pasó a vender por debajo del 20%.

Sin embargo, los comerciantes como Héctor Hugo Quiroga, dueño de la Droguería Juventud, están escépticos y advierten que la recuperación será lenta. "Yo lo veo difícil, hay que ser realistas. En estos momentos, todos tenemos miedo de un rebrote. De todas maneras, nos toca esperar porque la economía del país ha sido afectada completamente y no creo que vengan suficientes personas como para satisfacer una demanda como a la que estábamos acostumbrados", sostiene.

Le puede interesar: San Andrés se reinventa para sobrevivir en medio de la pandemia

Y si bien desde el pasado dos de septiembre la aerolínea Viva Air reactivó los vuelos desde Bogotá y Medellín, hasta el momento se han movilizado cerca de mil personas en su mayoría raizales e isleños que se habían quedado varados en otras zonas del país, como lo explica Carlos Mesa, director de Experiencias al Cliente y Aeropuertos de Viva Air.

"Hemos hechos más de 12 vuelos, movilizando más de 1200 pasajeros en la primera semana, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad exigidos, entre ellos la prueba Covid negativa; sin embargo, no todas las EPS están autorizando la prueba y eso ha complicado la situación a los viajeros", explica.

Indica que "están viajando raizales e isleños, en gran medida, y se están reacomodando porque pasaron la pandemia fuera de su ciudad de origen; el segundo grupo es el de personas ejecutivas que van por temas de negocios, como reactivación de hoteles, por ejemplo. Pero el tema de turistas está muy frenado ya que las playas no están abiertas y estamos esperando a que se dé para poder reactivar la cadena turística".

El Gobierno local programó la reapertura del turismo para el 18 de septiembre, por lo que operadores turísticos y comerciantes se están preparando para esta fecha, sin embargo, existe la posibilidad de que ante el aumento en el número de contagios por lo que no se descarta la posibilidad de un nuevo cierre aéreo.