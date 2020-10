Juan José Echavarría anunció que no aspirará a ser reelegido como gerente del Banco de la República y así se lo dio a conocer a la junta directiva de la entidad.

Echavarría indicó que toma esta decisión por razones de índole familiar y prefiere culminar su periodo el próximo 31 de diciembre de este año y dejar su cargo.

La determinación ya comenzó a generar algunas reacciones políticas que advierten que esto le abre el camino al actual ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para que asuma la gerencia del Emisor.

El senador Armando Benedetti indicó que “al no presentarse Echavarría, queda libre el espacio para el ministro de Hacienda, el señor Carrasquilla y ojalá se largue Carrasquilla”.

Según el congresista, lo mejor que puede pasar es que el actual ministro abandone el Gobierno, porque según él, poco ayudó a mitigar los efectos de la pandemia en el país.

“No ayudó con la renta básica, no ayudó a los colombianos, le dio toda la plata del mundo a los bancos, todas las ayudas las bancarizó y además de eso no quiso ayudar a los microempresarios, ojalá que se largue rápido”, manifestó.

El representante David Racero, de la oposición, también se pronunció sobre la salida de Echavarría y dijo que sería lamentable una eventual llegada de Alberto Carrasquilla a la gerencia del Banco de la República.

“¿Se va Echavarría para que llegue Carrasquilla y seguir trabajando para la banca privada?”, indicó.

Por su parte, el senador Ciro Ramírez indicó que una posible llegada de Carrasquilla al Emisor, sería una buena noticia. “Esperamos que llegue una persona idónea, que pueda darle la altura que tiene el banco central de la Colombia en medio de esta recuperación económica y queremos que se mantenga la misma línea y continuidad en el buen ejercicio y si llega el ministro Carrasquilla sería una gran noticia para el país”, dijo.

Sin embargo, por ahora es incierto saber cuál va a ser el futuro de Alberto Carrasquilla. Algunos indican que en vez de asumir la gerencia del Banco, podría irse a ocupar una vicepresidencia en el Banco Interamericano de Desarrollo, BID.