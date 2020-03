Se debe fortalecer la economía interna: Analdex sobre el precio del dólar

La disparada del dólar a los $3.800 no tiene del todo contento al sector exportador colombiano. Javier Díaz, presidente de Analdex, dijo que el beneficio es relativo, ya que hay unos costos que se incrementan en materia de producción de la materia prima que se importa al país.

"El efecto de la tasa de cambio alta no es pleno, hay unos costos que se incrementan para producir esos bienes de exportación. Este no es un fenómeno exclusivo de Colombia porque se están impactando otros países, esto no es que le traiga tanta competitividad al país", dijo Díaz.

Ante la turbulencia económica que vive el mundo por cuenta de la alerta del coronavirus, Javier Díaz señaló que lo más sensato que podría hacer el Gobierno colombiano es apostarle a la economía interna y la agroindustria, además de reactivar el sector de la construcción.

