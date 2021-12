Se necesita un aumento del salario justo y de dos dígitos: Centrales Obreras

Las Centrales Obreras confirmaron su preocupación tras la primera reunión de la Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, al señalar que no comparten la posición de los empresarios y del Gobierno Nacional frente al crecimiento de la economía, donde según ellos es evidente que son los trabajadores los más afectados.

Así lo manifestó el secretario de general de la Central Unitaria de Trabajo Diógenes Orjuela, quien afirmó que el Dane presentó la Productividad Total de los Factores (PTF) de 1,19 % y el Banco de la República socializó las estimaciones de la inflación para finalizar el 2021 que se situaría en 5,3 % y algo por encima del 3,6 % al finalizar 2022.

“Quedamos muy preocupados con la intervención de los gremios, donde se percibe que no está pasando nada y otra vez ese cuento revaluado de que la inflación, la afectación en el empleo, que vienen repitiendo desde hace 20 años, pero que no se compadece con los lamentos que ellos están haciendo y reconocer las cifras que se han dado hoy no dan para que el Gobierno estuviera expresando que el país va bien, porque pueda que a la economía le este yendo bien pero a los trabajadores les va muy mal”, indicó.

Dijo que las cifras presentadas por el Dane son muy preocupantes porque muestran una realidad completamente diferente.

“Cifras que nos muestran que solamente el 1.7% de los colombianos devengan más de cuatro salarios mínimos, tenemos una población colombiana empobrecida al máximo, tenemos que la mitad de los colombianos ni siquiera están devengando el salario mínimo, la inflación de los alimentos llegan 15 % y la brecha de inflación de los que tienen menos y más ingreso sobrepasa los dos puntos, por lo que creemos que eso hay que corregirlo”, señaló.

Resaltó que esto se debe solucionar con un incremento que haga justicia a esta situación muy grave en el país, por lo que insistió en que el aumento debe ser de dos dígitos.

Por su parte el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores, (CUT) Fabio Arias en el marco de la reunión semipresencial de discusión del salario mínimo, le reclamó a los empresarios por no reconocer la productividad laboral del 10 % positiva que tuvo Colombia en el 2020, pero que no se tuvo en cuenta al presentarse una cifra negativa.

El líder sindical afirmó que no entiende como este error en las cifras, no es reconocido en esta discusión del salario mínimo para el 2022.

“La productividad laboral del año pasado fue del 10 % y nos dijeron que era negativa, ya hicieron los cálculos y confirmaron que habían cometido errores graves y lo mismo hicieron con la productividad total factorial; era negativa pero nos dijeron que era positiva por lo que nos deben por lo menos dar la fracción del año pasado”, indicó.

Según el Dane la cifra de productividad en Colombia en el 2021 fue de 1,19 %.

“Vemos que no nos reconocen esos puntos en ninguna parte, inclusive la productividad total factorial que es la que ellos siempre aplican y esta fue positiva y no negativa como nos dijeron y aparecen hoy que es más o menos 0,73 entonces, nos deben esos valores del año pasado, deberían incorporarlos en el incremento salarial de este año”, recalcó.

Arias rechazó además que los empresarios no tuvieran en cuenta el informe del Premio Nobel de Economía.

“Este informe nos dijo que los incrementos salariales no destruyen empleos por lo que es carreta que nos vengan con el cuento, que no pueden aumentar porque se van a destruir los empleos”, señaló.

El fiscal de la CUT apuntó que con estos elementos están trabajando en una propuesta unificada de las Centrales Obreras.

“Todos los valores nos están diciendo que debe ser un aumento significativo”, dijo.