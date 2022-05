Se necesita una nueva reforma tributaria sin importar quien llegue a la Presidencia: ANIF

En su más reciente comentario económico, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) señaló que sin importar quien llegue a la Presidencia de Colombia en las próximas elecciones, se tiene que poner en marcha una reforma tributaria.

"Lo cierto es que el déficit fiscal está muy alto y el futuro mandatario tendrá que poner en marcha por lo menos una reforma tributaria de gran calado", señaló la ANIF.

El centro de estudios económicos advirtió que de no ponerse en marcha una reforma fiscal, el próximo presidente "no tendrá recursos para ejecutar su plan de gobierno".

De interés: Se mantendrán precios y vendrán nuevos modelos de apuesta: nuevo operador del Baloto

"Si bien las cifras de crecimiento de la economía fueron muy positivas para el primer trimestre de 2022 (8.5 %) y es posible que el año cierre con un crecimiento entre el 4.9 % y 5.3 % (proyecciones de ANIF), Colombia no se ha ajustado en términos de deuda como ya lo han empezado a hacer muchos países después de la pandemia", precisó la Anif.

En ese sentido, la Asociación indicó que otro de los temas inaplazables es el de la reforma al sistema pensional, tras precisar que "hay que aumentar cobertura, pero sobre todo reducir la inequidad".

Por lo anterior la Anif considera que "se requieren discusiones complejas acerca de los parámetros del régimen de prima media sobre los temas de ahorro individual y del fondo común, así como de la competencia entre regímenes".

Más información: Hay irregularidades en contratación de empresa internacional que auditará las elecciones: María Fernanda Cabal

El centro de estudios económicos concluyó que el mercado laboral es otro el factor fundamental a tener en cuenta por el próximo gobierno.

"El empleo no se ha recuperado del todo, es decir, no al mismo ritmo que la producción. Sumado a eso, el choque de la pandemia afectó en mayor medida el empleo femenino y de jóvenes. Es importante insistir en que cuando crecía la producción y la economía, también crecía el empleo. Ahora no ocurre así, se ve de manera clara con la última cifra de crecimiento económico", señala el texto.