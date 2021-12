Seis de cada 10 hogares en Colombia no le alcanza para comprar vestuario o alimentos: Dane

La más reciente Encuesta de Pulso Social, elaborada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) reveló que el 41,7% de las personas jefes de hogar y sus cónyuges en las 23 ciudades y áreas metropolitanas afirmó en noviembre pasado que la situación económica de su hogar era peor en comparación con la vivida 12 meses atrás, mientras que para el 39,5% era igual.

A su vez, el informe de la entidad estatal señala que para el 39,3% la situación económica del hogar será igual dentro de 12 meses, mientras que para el 32,5% será mejor, según el Dane.

Frente a la situación económica actual de los hogares, la encuesta señaló que en noviembre pasado, el 65,8% de los y las jefes de hogar no tienen en este momento mayores posibilidades con que comprar ropa, zapatos, alimentos, etc., y el 76,6% no tiene actualmente para ahorrar alguna parte de sus ingresos.

Así mismo, el 77,0% dijo que tenía menores posibilidades de que él o ella, o alguno de los integrantes del hogar, realizara compras de muebles, televisor, lavadora u otros aparatos electrónicos; el 21,6% confirmó que tenía iguales posibilidades que un año atrás y el 1,4% sostuvo que tenía mayores posibilidades de hacer este tipo de compras.

El 86,4% de las personas que hacen parte de la jefatura del hogar sostuvo en noviembre que él o ella, o alguno de los miembros del hogar, no tendrán dinero disponible en los próximos 12 meses para salir de vacaciones.

En las 23 ciudades y áreas metropolitanas, el 76,6% de los y las jefes de hogar y sus cónyuges manifestó que no tenía posibilidades de ahorrar parte de sus ingresos y el 8,7% dijo que no tenía ingresos.