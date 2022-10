Si la FED no baja las tasas será difícil que Colombia lo haga: MinHacienda

En una entrevista entregada al medio internacional CNN, en el programa Quest Means Business, en Washington, Estados Unidos, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, reiteró que conforme a la Reserva Federal (FED) vaya subiendo la tasa de interés, para Colombia será difícil estar aislado de este tipo de decisiones.

Actualmente, la Reserva Federal aumentó en septiembre los tipos de interés, en 75 puntos básicos, hasta un rango entre el 3% y el 3.25%.

A su vez, la de Colombia en el noveno mes del año aumentó 100 puntos básicos, elevando el indicador al 10%, así lo decidió la junta directiva del Banco de la República.

En la entrevista, realizada por el periodista Richard Quest, el funcionario del Gobierno colombiano también señaló a los inversionistas que se va a reducir el déficit fiscal del 7.1% del Producto Interno Bruto al 4.3% del PIB el próximo año.

Por otro lado, señaló que no se va a reestructurar la deuda, "no vamos a reestructurar la deuda, no lo hemos hecho por décadas y no lo vamos a hacer ahora. Para canjear deuda, el país tiene diferentes mecanismos en los mercados. Es una práctica normal ", recalcó el jefe de la cartera de Hacienda.

Además, dijo que el próximo año el gasto social va a repuntar apoyado en la Reforma Tributaria. Proyecto que actualmente se encuentra surtiendo tránsito en el Congreso de la República y que fue aprobado por las comisiones económicas conjuntas hace un par de días, contiene 75 artículos que pasaron para segundo debate, dentro de esos 69 pasaron con proposiciones que hasta el momento suman 1.000 realizadas por diferentes actores de la economía.