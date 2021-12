Siga estos consejos para ahorrar dinero y no quedar en el intento

Algunos ciudadanos planean un futuro financiero y empiezan a ahorrar desde muy jóvenes. Para unos puede ser complicado, por el monto de su salario y para otros, no es un dolor de cabeza.



Sin embargo, quienes desean ahorrar, lo intentan pero fracasan en el intento. Por ello, aquí están estos cinco tips que le ayudarán a cumplir sus metas financieras a corto y largo plazo.

1. Registre cuánto se gasta



Existen diferentes aplicaciones en donde puede registrar todos sus gastos y así no llevarse sorpresas. Por ejemplo puede utilizar “Desafío 52 semanas para ahorrar”, “Puerquito: Alcancía de Ahorros”, “SavePal: Ahorra dinero y consigue tus objetivos”, entre otros. Al saber cuánto gasta diariamente, usted conocerá el límite que tiene para ahorrar. De esta manera, tendrá mejores resultados a futuro.



2. Organice los gastos y tenga un presupuesto para vivir



El empresario canadiense T. Harv Eker tiene una teoría y es sobre el método de los 6 jarrones. En el que dice que hay que llenar el primero con el 55 % de los gastos básicos, el segundo los ahorros a largo plazo con el 10 %, el tercero de entretenimiento con un 10 %, el cuarto de educación del 10 %, al igual que el de las inversiones a largo plazo. Finalmente, dice que hay que donar el 5 % del salario.



3. Recortar gastos



En este caso analice qué está comprando o en qué está invirtiendo el dinero que no le está dejando ahorrar. Por ejemplo, si está suscrito a algún portal, o mensualmente le llega el periódico, debe reconsiderarlo para utilizar mejor ese dinero en lo que realmente sueña tener.



4. Metas de ahorro



¿Para qué está ahorrando? Es la primera pregunta que debería hacerse y así establecer si es a corto o a largo plazo. Lo importante no es correr, sino tener el dinero que necesita para sentirse satisfecho y cumplir sus metas.



5. Así mismo empiece a definir sus prioridades.



Si sus metas son a largo plazo, pero también debe pagar deudas, priorice para que pueda lograr es ahorro. Pero si son en un corto tiempo, aplace las que son para un futuro lejano, sin tener que eliminarlas de su lista de sueños.

Recuerde que es importante repartir bien su dinero, para no tener dolores de cabeza. Podría utilizar la metodología del canadiense, si realmente no sabe cómo organizarse.



Es importante mencionar que el hecho de ahorrar, no tiene que restringirlo de sus gustos de vez en cuando. Podrá disfrutar pero si define cuáles sus prioridades.