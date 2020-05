Sindicato de pilotos de Avianca hará parte del comité para reorganizar la aerolínea

La Corte de Quiebra de los Estados Unidos, en el Tribunal distrito Sur Nueva York, anunció los nombres de las empresas que conformarán el Comité Oficial de Acreedores no Garantizados, que llevarán a cabo el proceso de reorganización de la aerolínea luego de acogerse voluntariamente.

William Harrington, Fideicomisario de los Estados Unidos, anunció mediante un documento oficial que "de conformidad con la Sección 1102 del título 11, Código de los Estados Unidos, por la presente designa a que formarán parte del Comité Oficial de Acreedores no Garantizados de Avianca Holdings S.A., y sus deudores afiliados".

Entre los designados se encuentra la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) que es el sindicato de la compañía, a la par con la Caja de Auxilios y Prestaciones de Acdac (Caxdac), The Boeing Company, Puma Energy, SMBC Aviation Capital, Ltd, KGAL Investment Management GmbH & Co KG, y Delaware Trust Company.

Por ahora, Avianca deberá esperar a la próxima audiencia en la Corte de los Estados Unidos, que está programada para el 11 de junio de 2020, donde la aerolínea espera obtener aprobaciones de sus solicitudes pendientes.

Cabe mencionar que hace unos días la Corte en Estados Unidos aprobó las primeras solicitudes que hizo la compañía ante el Tribunal de Bancarrota de Nueva York, para iniciar su proceso de reorganización, tras acogerse al Capítulo 11 o 'Ley de Quiebras', en ese país. Las mociones aprobadas permiten a la aerolínea seguir pagando a sus empleados, agencias y proveedores aliados.

Avianca manifestó que en conjunto, las órdenes otorgadas por la Corte en la audiencia del 11 de mayo, ayudarán a asegurar que continúe sus operaciones del día a día durante el desarrollo del proceso de reorganización.