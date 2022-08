Situación económica sigue siendo la mayor preocupación de los hogares, según el Dane

La más reciente encuesta de Pulso Social, elaborada por el Dane, reveló que en julio pasado el 43,4% de las personas jefes de hogar, en las 23 ciudades y áreas metropolitanas, afirmó en que la situación económica de su hogar era peor, en comparación con la vivida 12 meses atrás y para el 38,0% era igual.

Al preguntar por la situación económica del país, en julio pasado el 56,3% de los hogares dijo que era peor con respecto a la vivida en el mismo mes del año anterior; para el 9,3% era mucho peor. Respecto a la situación económica del país, dentro de 12 meses, comparada con la actual, el 34,7% manifestó que será igual, el 22,7% mejor y el 24,7% que será peor.

Según la subdirectora encargada del Dane, Yulieth Solano, "estas cifras reflejan que la valoración más pesimista que tienen los hogares es la situación económica del país".

En julio pasado, comparando la situación económica de hace un año, el 64,9% de los y las jefes de hogar dijo que no tenían en ese momento mayores posibilidades con que comprar ropa, zapatos, alimentos, etc., y el 80,7% no tenía para ahorrar alguna parte de sus ingresos; el 28,5% tenía las mismas posibilidades y el 6,6% tenía mayores posibilidades de realizar estas compras.

Así mismo, el 78,6% dijo que tenía menores posibilidades de que él, ella o alguno de los integrantes del hogar realizara compras de muebles, televisor, lavadora u otros aparatos electrónicos; el 19,8% reportó que tenía las mismas posibilidades y el 1,5% que tenía mayores posibilidades de hacer este tipo de compras.

A su vez, el 85,7% de los hogares dijo que él, ella o alguno de los miembros del hogar no tendrán dinero disponible en los próximos 12 meses para salir de vacaciones. El 80,7% de los hogares manifestó que no tenía posibilidades de ahorrar parte de sus ingresos y el 6,8% dijo que no tenía ingresos.

Frente al comportamiento de los precios de los alimentos en los próximos meses, la encuesta detalló que el 49,4% de los hogares creen que aumentarán mucho, el 25,2% dijo que aumentarán igual.

Mientras que, para la pregunta cómo cree que se comportará el empleo en los próximos 12 meses, el 37,7% contestó que permanecerá igual, el 26,4% sostuvo que disminuirá mucho y el 17,3% que aumentará poco.