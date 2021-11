Solo 5 de cada 10 colombianos que trabajan cotizan pensión; consejos para que sí se pensione

Estar preparados económicamente para enfrentar un futuro incierto y contar con una buena protección en la vejez es fundamental para gozar de libertad financiera tras la jubilación, y el ahorro pensional es una de las formas en la que los colombianos pueden hacerlo.

Sin embargo, de acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), actualmente en el país solamente cinco de cada diez personas ocupadas laboralmente cotizan a pensión.

De hecho, en el momento hay un poco más de 2 millones de pensionados, y lo que es más preocupante, según el más reciente Informe Nacional de Competitividad 2020 – 2021, cerca de 3,4 millones de adultos mayores no cuentan con algún tipo de pensión o subsidio.

Así lo revela un reciente informe de Investopi, la reconocida academia de finanzas para no financieros, en el que describe una preocupante radiografía del complejo panorama pensional que vive hoy el país y en la que demuestra que para gozar de una seguridad económica tras la jubilación es clave, como mínimo, contar con una educación financiera.

Alejandro Correa, director académico de Investopi y autor del informe, señala que cualquier ciudadano, sin importar su profesión o situación económica, puede aprender a invertir. Para esto y con el propósito de que los colombianos conozcan cómo administrar sus finanzas con el objetivo de tener una vejez tranquila, el experto plantea las diez recomendaciones que debe tener en cuenta una persona para preparar su bolsillo con miras a la tan anhelada jubilación.

Tome nota a este decálogo para gozar de una jubilación rentable y tranquila

Primero, la pensión no es sinónimo de vejez, ni mucho menos significa que un adulto dejará de ser productivo; es una cuestión que debe tomarse en serio desde el comienzo de la vida laboral, puesto que se convierte en un ahorro para el momento del retiro. No obstante, Correa agrega, “la pensión obligatoria para lo cual ahorramos todos los meses no es suficiente, tenemos que aprender cómo hacer inversiones que permitan seguir ahorrando con nuestros aportes mensuales, teniendo interés compuesto y generando buenos rendimientos”.

Segundo, es clave comprender cómo funciona el interés compuesto, que consiste en un efecto multiplicador que toma fuerza con el tiempo. Así pues, es más recomendable hacer inver-ahorro (ahorro con inversión) así sea de 100 dólares mensuales y dejar al interés compuesto hacer lo suyo, en lugar de invertir 20 mil dólares en 10 años.

Tercero, no se recomienda esperar hasta tener “mucho” dinero para invertir. “La mayoría de los colombianos nos preocupamos por hacer un presupuesto o tenemos en la cabeza que las inversiones son para cuando haya plata y la verdad es que nunca vamos a tenerla si no empezamos a ahorrar y a poner a producir esos ahorros”, asegura Correa.

Cuarto, es importante investigar las opciones del mercado financiero para contar con seguridad y libertad financiera en la vejez. Esto pasa por evaluar los diferentes fondos públicos y privados en los que se puede cotizar, de estos cuáles ofrecen los mejores beneficios y cuál es el mejor según la edad, el salario, la expectativa de vida y el patrimonio, entre otros. Para tener en cuenta, “la normatividad vigente define dos maneras para tener una pensión en Colombia: la primera, a través de Fondos de Pensiones Privados, o Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad; y la segunda, mediante el Régimen de Prima Media, también llamado Colpensiones”, explica.

Quinto, iniciar el proceso de cotización de pensión obligatoria en el régimen privado. “Es una cuenta personal y cualquier centavo por encima de un aporte del sueldo mínimo cuenta para aumentar esa cartera, eso no quiere decir que una persona se tenga que pensionar en ese régimen, 10 años previos a la edad de pensión podrá tener el derecho a una doble asesoría (pública y privada) con el fin de saber cuál es la que más les conviene llegado el momento”, comenta Correa.

Sexto, las personas deben ser conscientes de la responsabilidad que tienen con el futuro, para no dejar en manos de terceros su seguridad financiera, tiempo y bienestar en la vejez. Más bien, tienen que apersonarse de sus planes para gozar de una jubilación tranquila y económicamente saludable.

Séptimo, es fundamental contar con una buena educación financiera, consultar las alternativas para la jubilación e identificar los pasos para elaborar un presupuesto a futuro. Ahora, Correa también resalta la importancia de saber manejar los recursos y no endeudarse. “En este punto es clave destinar al menos un 10% del salario para un ahorro voluntario pensando en la edad de retiro, finalmente, lo que se puede hacer con 1 millón de pesos, también se alcanza con 900 mil pesos”, añade.

Octavo, no limitar los planes de inversión y ahorro a los productos financieros tradicionales, sino utilizar otro tipo de mecanismos que generen mayor rentabilidad, como el ahorro en dólares, por ejemplo.

Noveno, aventurarse a comenzar un portafolio de inversión en la bolsa de Nueva York, a partir de 100 dólares, ya que el riesgo de este tipo de inversiones se puede medir y los rendimientos a largo plazo, así como la estabilidad de algunos activos, no tienen comparación. Eso sí, no es aconsejable hacerlo sin asesoría.

Décimo, tener cuidado con las estafas y propuestas de rendimientos imposibles, para no perder todo el trabajo, la inversión y el ahorro del dinero cultivado durante años.