Subsidio para comprar vivienda: Aplique para recibir $30 millones

El Gobierno Petro ha dejado claro que continuará con el programa de ‘Mi Casa Ya’ para que los colombianos puedan adquirir su vivienda con un subsidio de hasta $30 millones. Dependiendo de su salario recibirá esta ayuda que lo beneficiará para cumplir el sueño de tener casa propia.



Según indicó el Ministerio de Vivienda, el programa está dirigido a personas que ganen menos de a $4.000.000.

Asimismo hay que cumplir con una serie de requisitos para obtener este subsidio:

- No debe ser propietario de una vivienda en el territorio nacional.

- No haber sido beneficiario a cualquier título, de las coberturas de tasa de interés.

- No haber sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda otorgado por una Caja de Compensación Familiar.

- No haber sido beneficiarios de un subsidio otorgado por el Gobierno Nacional que haya sido efectivamente aplicado.

- Contar con un crédito aprobado para la adquisición de una solución de vivienda.

Subsidio de vivienda de $30 millones: Lo que debe saber para postularse

Ahora bien, si usted quiere aplicar a este subsidio, tener en cuenta lo que debe hacer para postularse. Como primera medida deberá dirigirse a la página del Fondo Nacional del Ahorro.



Luego debe firmar el documento de postulación, posteriormente, entregar el Formato de Inscripción de Acceso a la Vivienda VIS’ del Ministerio de Vivienda.

Cabe indicar que, el beneficio de la cobertura está sujeto a la disponibilidad de cupos al momento del desembolso del Crédito Hipotecario de Vivienda o Contrato de Leasing Habitacional.

Además, si necesita más información para saber si aplica, puede ingresar a este enlace de Mi Casa Ya