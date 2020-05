Superindustria investiga a plataformas de domicilios por colapso y quejas el Día de la Madre

Tras el aumento de quejas relacionadas con las entregas de domicilios durante la celebración del Día de la Madre, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), anunció que investigará a varias plataformas que prestan estos servicios como Rappi, Ubert Eats, Ifood y Domicilios.com, para verificar el cumplimiento de los derechos de los consumidores.

e acuerdo con esa entidad, entre las quejas puestas por los consumidores el pasado 10 de mayo están la modificación de los tiempos de entrega del pedido, incumplimiento en la entrega de algunos domicilios, demoras en la devolución de dinero de productos no entregados, descuentos en tarjetas de crédito cuando la orden no fue tomada o el producto no fue entregado a satisfacción, entre otras.

Lea además: Se revive propuesta de contratar por horas a los trabajadores

En ese sentido, la Superindustria solicitó la remisión de las quejas presentadas, el trámite dado a cada una de ellas, la solución brindada a los consumidores y las solicitudes de reversión del pago recibidas.

Esa entidad advirtió que en caso de encontrar alguna conducta que viole los derechos de los consumidores, como información engañosa o insuficiente, desconocimiento de los derechos de retracto y reversión del pago u otra infracción en términos, estas plataformas se verán enfrentadas a multas de hasta de 2 mil salarios mínimos.

“Así mismo, podrán imponerse multas hasta por 1.000 salarios mínimos en caso de no responderse en término y de manera completa el requerimiento realizado por esta entidad”, puntualizó la Superindustria.

Cabe mencionar que el gremio que reúne a la industria gastronómica (Acodres) reportó que la celebración del Día de la Madre colapsó la capacidad del sector de los restaurantes, además de disparar las quejas por parte de los consumidores en todo lo relacionado con la entrega de los domicilios.

El gremio reportó que el 18% de los establecimientos gastronómicos del país intentó atender la demanda total de esa celebración, alcanzando a registrar un 20% de las ventas logradas en la misma fecha del año pasado.

Le puede interesar: Al Congreso llegaría contrato de elecciones en la Registraduría

De acuerdo con el presidente del gremio, Guillermo Gómez, las principales quejas reportadas por los usuarios fueron demoras en la entrega de pedidos y la pérdida de los mismos.

En ese sentido, el dirigente gremial urgió al Gobierno que se cree una política para formalizar el trabajo de los domiciliarios y evitar “quejas, robos, ineficiencia y mala presentación en el servicio de varias plataformas”.