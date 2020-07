Superindustria sanciona con $18.000 millones a la FCF por reventa de boletas

La Superindustria recordó que la reventa de boletería para las eliminatorias al Mundial Rusia 2018, tuvo incremento de más del 350%.

“ No es justo que mientras los fanáticos al fútbol podían pagar una boleta en 60 mil pesos, hubieran tenido que pagar 270 mil pesos por cuenta de esta cartelización. Sin embargo, no es posible resarcir a los consumidores que se vieron afectados porque eso no es posible en la legislación colombiana”, dijo el superintendente de Industria, Andrés Barreto.

De acuerdo con esa entidad, en medio de la investigación se encontró que “se dio un primer acto de favorecimiento", en donde los cartelistas determinaron un valor concreto y específico para el anticipo que debía contener la propuesta de TICKETSHOP con el objetivo de que lograra ser la ganadora. De esa forma establecieron que “debía haber un anticipo de $10.000'000.000 de pesos, lo que al momento de su elección representó un factor que “determinó que fuera considerada la mejor opción, debido a que “incluyó en su oferta una modalidad de pago por anticipado”.

Un segundo acto de favorecimiento de acuerdo con la SIC, “consistió en establecer conjuntamente el valor de la oferta económica que presentaría TICKETSHOP, con el fin de que fuera la oferta ganadora. Para lograr su objetivo, el 12 de agosto de 2015, día de la presentación de las ofertas, los 'cartelistas' tuvieron información confidencial para revisar y tener acceso en tiempo real a cada una de las propuestas que se presentaron ante la FCF y así coordinar el valor de la propuesta que TICKETSHOP debería presentar”.

La investigación de esa entidad precisó que “una vez los cartelistas aseguraron la adjudicación del contrato de boletería, TICKETSHOP y TICKET YA suscribieron un contrato de cuentas en participación con el propósito de ocultar la dinámica ilegal que implementaron para el desvío masivo de boletería. Bajo ese ropaje, TICKETSHOP desvió masivamente la boletería a TICKET YA en los partidos de las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018 que la Selección Colombia disputó en condición de local contra Perú, Argentina, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Chile, Bolivia y Brasil”.

La Superindustria manifestó que como consecuencia de ese acuerdo 'anticompetitivo', “TICKET YA ejecutó la reventa de la boletería a precios muy superiores a los establecidos por la FCF. A modo de ejemplo, en el partido Colombia vs Brasil, considerado por los cartelistas como “la joya de la corona”, una boleta con un valor establecido de $60.000, se vendió, por lo menos, en $270.000, lo que representó un aumento de un 350% para el consumidor interesado en adquirir una boleta para dicho partido, siendo este tan solo el primer eslabón de la cadena”.

RCN Radio conoció que la Federación Colombiana de Fútbol presentaría una apelación contra la medida impuesta por la SIC.