Tarifas de gas aumentarían por sobretasa a la renta en reforma tributaria

En medio de su intervención en el Congreso de Naturgas 2022 realizado en Cartagena, la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, advirtió que las tarifas de gas para los ciudadanos se incrementarían, debido a la sobretasa del impuesto de renta del 5% para las empresas del sector contemplada en la reforma tributaria.

“Esto se da para la extracción de gas natural, lo que afectaría la estructura de precios, la cual tiene tres implicaciones, como el incremento de la tarifa mensual del servicio de gas público domiciliario con el que hoy cuentan 36 millones de colombianos, de los cuales 30 millones en estratos 1,2 y 3, pero que también impactaría a pequeños comercios y a los taxistas que optaron por utilizar gas natural vehicular porque le representa un ahorro económico”, señaló Murgas.



“El segundo gran impacto que a donde quiero hacer énfasis y que más me preocupa es que, si lo pensamos bien, estamos haciendo una transición al carbón, afectar la tarifa del gas natural implicaría que industrias y generación térmica dejen de usar gas natural y busquen un sustituto. El sustituto que van a buscar es el carbón y la tercera gran implicación es que debemos aprovechar la reserva de gas natural con la que hoy cuenta Colombia para ser autosuficientes en la producción de fertilizantes y hacer una verdadera lucha contra el hambre, como lo ha planteado el Gobierno Nacional, por supuesto sin el gas natural no será posible lograr o cumplir ese objetivo de mantener la seguridad alimentaria en Colombia”.



Es de anotar que hoy Colombia cuenta con reservas de gas natural que le permiten tener una autosuficiencia por 11.4 años, lo que no requiere que se compre gas ni en Venezuela ni en otro país.

“El Estado colombiano ha obtenido información que indica que existe presencia de recursos que pueden ser reservas futuras si desarrollamos las campañas exploratorias de los contratos suscribimos nuevos contratos para desarrollar actividad en las áreas no asignadas. Podríamos desarrollar esos recursos, convertirlos en reservas, quedarían autosuficiencia por 100 años. Un siglo de autosuficiencia en gas natural”, puntualizó la dirigente gremial.