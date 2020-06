En su sexta reunión del año, la Junta Directiva del Banco de la República decidió recortar nuevamente su tasa de interés, ante los efectos económicos que ha ocasionado la pandemia de la COVID-19 en Colombia, que ya deja una caída en el Producto Interno Bruto (PIB) en abril del 20% y un incremento del 21,4% en materia de desempleo en mayo.

En esta ocasión, la mayoría de los miembros del directorio decidió reducir en 25 puntos porcentuales su tasa de interés, llevando el indicador del 2,75% al 2,50%, siendo el nivel más bajo de este indicador en toda la historia del país.

También lea: Desempleo llega a máximo histórico en mayo: se ubica en 21,4 % en Colombia

“Lo primero que hemos dicho es que esto reduce los costos del dinero para la gente,disminuye las deudas de las personas, facilita las transacciones pues tienen un menor costo y en el mediano plazo, eso va a tener impacto sobre el crecimiento, sobre la producción y sobre la inflación también", afirmó el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría.

Eldirectivo afirmó que la reducción de 175 puntos básicos que ha hecho la entidad en su tasa de interés durante los últimos meses, se han transmitido con fuerza a los diferentes créditos que otorgan las entidades financieras, aunque reconoció que no todos los clientes se benefician en la misma medida con los recortes.

Más aquí: Colombia requerirá una reforma tributaria una vez pase la pandemia: Minhacienda

“Por ejemplo la tasa activa ponderada que es aquella que usan los bancos para prestar, en los últimos 6 meses ha bajado 180 puntos y hay muchas líneas que están bajando pero otras no y eso es parte del juego. Nosotros no vamos a obligar a los bancos a hacer esa transmisión porque no es nuestra tarea”, señaló Echavarría.

A la Junta Directiva del Banco de la República también le preocupa que la inflación se encuentre por debajo del 3%, aunque este descenso es el que ha permitido la reducción en las tasas de interés, por lo que esperan que en los próximos meses el costo de vida se ubique muy cerca de la meta.