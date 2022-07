En varias ocasiones las personas buscan ayuda en el sistema financiero para comprar diferentes los elementos que requieren. Sin embargo, siempre tienen el miedo de no poder pagar dicha deuda, por lo que se abstienen de adquirir los productos.

Lo peor que le puede pasar a una persona es estar reportada en las centrales de riesgo. Al suceder esto, su vida vida crediticia se podría ver afectada.

Le puede interesar: Usuarios del Icetex pagarán según su salario y sin ser reportados a centrales de riesgo

Por lo cual, le traemos siete consejos para no ser reportado en las centrales de riesgo, según Sistecrédito.

1. Evite usar sistemas de préstamos ilegales que lo llevan a deudas que después va a querer cubrir con el sistema financiero.

2. Consolidar un presupuesto de los gastos mensuales y los egresos extra que tendrá durante un semestre o el año, es una manera ideal de manejar sus finanzas.



3. Armar un presupuesto: conociendo sus ingresos mensuales o el promedio de los mismos, realice un presupuesto, pero -además- en la lista debe poner los gastos extra que deben pagar por meses para tenerlos mapeados, es decir, impuestos como el predial, soat, cuotas extraordinarias y demás.

4. No malgaste el dinero extra: por ejemplo, cuando reciba la prima o realice un trabajo extra, inviértalo en el pago de deudas, con eso estará sumando un buen puntaje a su vida crediticia y le será más fácil volver a recibir préstamos cuando los necesite.

5. Nunca comprar bajo emociones: hay una gran cantidad de personas que comprar productos más por emoción que por la misma necesidad, lo cual no estaría del todo mal, pero hay quienes no controlan la adquisición compulsiva de artículos que los lleva a sobre endeudarse y se convierte en un problema financiero, lo que no les permite pagar esas deudas.

Lea también: Conozca cómo revisar si está reportado en Datacrédito: es gratis y fácil

6. Refinanciar la deuda: si bien no es lo mejor llegar a este punto, es una alternativa para solucionar el no pago de las mismas y evitar un reporte a la central de riesgo, de ya haber sido reportado, se puede lograr salir del mismo por medio de la solicitud de la refinanciación de la deuda directamente con la entidad prestante.

7. Siempre utilice sistemas de préstamo legales y nunca los denominados “gota a gota”. Son procesos complejos que manejan modalidades con costos ocultos o procesos irregulares, que derivan -en muchos casos- con actividades delincuenciales.