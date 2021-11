Tips para cuidar su bolsillo en esta Navidad

Se está acercando la Navidad y algunas personas no saben cómo cuidar su bolsillo para esta época, en donde es habitual dar un detalle en agradecimiento o para alegrar a alguien.



Sin embargo, algunos se emocionan comprando los regalos y no se dan cuenta lo que han gastado, lo que genera preocupación al verse apretados con la ‘platica’.

Aquí van algunos consejos para tener una mejor relación con el dinero, en estas fechas decembrinas



En primer lugar, no hay que tenerle miedo a las tarjetas de crédito, porque estas generan beneficios, pero hay que saberlas usar. Por ejemplo, tratar en lo posible de pagar a una sola cuota para no generar intereses.



Otro punto importante, siguiendo esta línea de las tarjetas de crédito, es tener solo una. Debido a que, en algunos casos, hay que estar pagando una cuota de manejo innecesaria que genera un gasto adicional.



Este tipo de sucesos hacen que uno tenga un desequilibrio en el bolsillo, aun siendo un pago mínimo.



Para algunos colombianos no es posible relacionar el hecho de ahorrar con realizar compras, pero eso si es posible.



Lo primero sería registrar los gastos para no exceder el monto que se tiene. Luego decidir cuáles son las prioridades, para evitar invertir en algo que puede esperar. Esto lo puede hacer utilizando herramientas o aplicaciones que le permitirán ser organizado con sus finanzas.

Si usted tiene productos financieros con cualquier entidad, debe preguntar por los beneficios que trae por tenerlos, aparte de cómo será el pago de las cuotas. Debido a que puede conseguir un plan perfecto para que su bolsillo y que no se vea tan afectado por las compras que realiza.

Además, es clave tener dichos productos financieros 100 % digitales para que usted pueda tener un mayor control de su dinero.



Recuerde que el manejo y planificación de sus finanzas es clave para no tener preocupaciones por el bolsillo vacío y lograr comprar lo que desea.