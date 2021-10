Comerciantes y dueños de panadería expresaron su inconformidad por el alza de la harina de trigo, uno de los insumos principales para la producción de panes, galletas y postres, entre otros productos.

RCN Radio recorrió varias panaderías en la ciudad para conocer la opinión de estos comerciantes y consumidores.

Virgilio Toro es un panadero con más de 15 años de experiencia. Afirmó que desde el pasado mes de abril que inicio el paro nacional, todos los insumos han subido significativamente y, con esta nueva alza, asegura que los precios son insostenibles.

“No sabemos que vamos hacer. La harina está muy cara, la grasa y hasta la azúcar está por las nubes y esto genera que le subamos a los productos. Con estas alzas se están incrementando entre el 30 al 40 % los productos de panadería y ya todo no es igual de esta industria y las ganancias son cada vez mejor”, aseguró.

En otro de estos locales aseguran que el gremio de los panaderos viene afectado desde hace mucho tiempo, por el aumento desmedido de los insumos y de manera constante.

“Para sacar un pan de 300 pesos ya no sirve porque los arriendos y todos los servicios están muy caros. Eso no nos sirve a nosotros y por eso toca subirles a los productos. La gente no valora eso porque dicen que uno le sube porque si y eso no es así, uno le sube 100 o 200 pesos a un pan y la gente no la lleva y eso hace que uno pierda mucho”, señaló Oliverio Guerrero, dueño de panadería.

Los consumidores, que también se afectan con estas alzas, aseguran que es imposible es algunas ocasiones sacar más dinero para comprar esta clase de productos.

“El pan es muy rico en el desayuno, pero nos vemos afectados y no sé qué prioridad nos va a dar el gobierno en cuanto a eso y nos sentimos afectados. Esto significa que vendrán más alzas en los demás productos y desde la pandemia solo se ha presentado alzas en todo” afirman los consumidores.

Cabe indicar que la Industria Molinera de Colombia dijo que, debido a la casi inexistente producción nacional de trigo, que representa el 0,3%, se debe importar vía marítima el 99.7% del trigo que se utiliza para la producción de harina de trigo, principalmente desde Canadá y Estados Unidos, y por eso se registran estas alzas.