Tome nota: hombre que ganó la lotería 7 veces reveló los secretos para ganarse el premio mayor

Muchas personas han soñado alguna vez con acertar el número del premio mayor de una lotería o el Baloto y así poder cambiar su vida tras recibir millones y millones a su cuenta.

Y es que es común que las personas sueñen con lo que harían si se ganan la lotería, o al menos coger una fracción del premio. Sin embargo, existe el caso de un hombre que conoce que es ganarse la lotería más de una vez.

Se trata de Richard Lustig, quien a lo largo de su vida se ganó siete premios de lotería, por lo que es sin duda es un experto indiscutible en el mundo de las estrategias de lotería y los premios mayores.

Aunque hay quienes consideran que puede ser el hombre más afortunado del mundo, lo cierto es que Lustig tenía una estrategia, y con siete premios cobrados puede decir que sí funciona.

Sus premios oscilaron entre $ 10,000 y $ 842,152 e incluso se ganó un par de vacaciones, una en Las Vegas y otra en Memphis, además de haber ganado cientos de miles de dólares en premios menores.

Durante una entrevista con CBS, antes de morir, Lustig afirmó que había jugado a la lotería durante unos 25 años con un éxito limitado hasta que descubrió su método especial, el cual decidió compartir con todos.

El afortunado hombre, que falleció a los 68 años con mucho dinero en su cuenta, explicó en su momento que: "No importa cómo elija sus números, una vez que elija su conjunto de números, investíguelos para saber si es un buen conjunto de números y quédese con ellos".

Asimismo, fue enfático en que: "No existe un método mágico para elegir sus números, recibo correos electrónicos todos los días preguntando. Un número no gana el premio mayor, un conjunto de números sí. "La salida perezosa es comprar selecciones rápidas. La computadora selecciona los números. No juegues selecciones rápidas. Las selecciones rápidas son lo peor que puedes hacer, estás jugando con las peores probabilidades".

Los consejos para ganar

1) Evite el uso de selección rápida: Lustig dice que cada vez que usa el método de selección rápida, obtiene un conjunto diferente de números; por lo tanto, sus probabilidades siempre serán las peores. Él dice que es mejor apegarse a un conjunto de números y dejar que vengan a ti.

2) Use todo el tablero: la mayoría de las personas usan los números de cumpleaños y aniversarios. Al hacer eso, deja un montón de números que nadie juega. Si distribuye los números en todo el tablero, posiblemente sea el único ganador, o solo tendrá que dividirlo con una o dos personas más.

3) Confíe en su instinto: Listig dice que si se siente muy convencido de un conjunto particular de números, apéguese a ellos. Incluso si son cumpleaños de seres queridos, si lo siente con tanta fuerza, quédese con él.

4) No gaste más de lo que realmente puede pagar, pero gaste tanto como pueda pagar. Calcule lo que puede gastar de manera realista en boletos de lotería y manténgase dentro de ese presupuesto. No gaste el dinero de las facturas en boletos de lotería con la esperanza de salir de un agujero financiero. Dicho esto, cuantos más boletos compre, más aumentará sus probabilidades, así que compre tantos como pueda pagar cómodamente.

5) Comprenda las probabilidades: este tipo va con el consejo anterior. Claro, si juega 100 boletos, sus probabilidades son mejores que si juega 10, pero solo juegue tantos como pueda pagar de manera realista.