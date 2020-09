Trabajadores de la empresa Cerrejón se declaran en huelga

El sindicato de trabajadores del carbón de La Guajira comunicó que desde las 3:15 de la tarde de este lunes, entraron en huelga, luego de no llegar a ningún acuerdo en el proceso de negociación colectiva que contó con la mediación del Ministerio de Trabajo.

“Son dos temas los que había que resolver: la negociación propiamente dicha y la imposición del turno de la muerte (7x3-7x4) que la empresa Cerrejón insertó de manera paralela al conflicto colectivo de trabajo", indicaron voceros sindicales.

Señalaron además que "un nuevo portazo dio la multinacional cuando planteó que el turno va mañana 1º de septiembre, que es una decisión de patrón y que no es objeto de negociación, a pesar que se le demostró que por una parte afecta ítems neurálgicos de la convención colectiva de trabajo”.

Cifras

En el primer semestre del 2020, Cerrejón reportó la cifra más baja de exportación de carbón en cerca de 18 años; 9.5 millones de toneladas que comparado con la producción del mismo periodo de 2019, representa una reducción de 3,8 millones de toneladas, generando perdidas que fácilmente alcanzan los 368.000 millones de pesos.

Lo anterior es el resultado de la reducción de la demanda de carbón y la falta de acceso a otras reservas, todo sumado a la crisis generada por el Covid-19; la misma empresa describe la situación como nunca antes vista.

Bajo esa justificación, la multinacional planteó un reajuste en su sistema económico, tratando de disminuir costos de producción; propuso la implementación de un nuevo turno y la supresión de algunos beneficios laborales para los empleados, lo que no cayó bien a los sindicatos.

“Cerrejón ha decidido imponer un turno que hemos denominado el turno de la muerte, puesto que trabajaríamos siete días seguidos y solo descansaríamos tres disminuyendo nuestro tiempo en familia y seguramente afectando nuestra salud por recargo laboral; además de implementar ese turno, eliminarán una cuartilla de más 1.200 obreros directos y con ellos más de 3.000 empleados indirectos de las contratistas y nos están arrebatando los beneficios convencionales”, señaló Igor Díaz, presidente de Sintracarbón.

Desde entonces se inició una negociación colectiva sin éxito; bajo ese panorama, los empleados se fueron a las urnas a para decidir el paso a seguir entre la huelga y el tribunal de arbitramento.

“En un resultado contundente, más del 99% de los trabajadores y trabajadoras decidieron a través de un ejercicio democrático, ir a la huelga, eso nos da la herramienta como organización para definir la hora cero, que sería este primero de septiembre; sabemos las implicaciones de una huelga, pero no estamos dispuesto a aceptar que nos quiten los beneficios que con tantos años de trabajo hemos ganado y menos la imposición del nuevo turno”, agregó el líder sindical.

El sector minero representa el 43% del Producto Interno Bruto de La Guajira, convirtiéndose en una de las bases de la economía regional; la huelga se declara un día antes de que empiece el aislamiento selectivo en Colombia, que supone la reactivación de varios sectores; mientras otras ciudades abren, el sector más productivo de La Guajira se paraliza.

“Los impactos serían supremamente negativos sobre el departamento y el país; recordemos que La Guajira es altamente dependiente del sector minero; además, el 93.3% de la exportaciones corresponden a carbón mineral. En ese sentido, un 'parón' de actividades de la empresa, generaría unas enormes pérdidas, lo que desde luego agravaría la crítica situación por cuenta de la pandemia”, señaló el economista Luis Guillermo Baquero, director de centro de pensamiento La Guajira 360 grados.

Por su parte, luego de conocer la decisión, la empresa Cerrejón señaló que “la huelga significa la no aplicación de más de 174.000 millones de pesos en beneficios por año, sumando los beneficios convencionales y los no convencionales. Esta cantidad, que no incluye salarios ni prestaciones, supone alrededor de 35 millones de pesos anuales por trabajador. Además, esta cantidad equivale al 40% del presupuesto general con el que cuenta el departamento de La Guajira para la vigencia 2020. Esta decisión del sindicato coincide con uno de los momentos más retadores vividos por la Compañía, que en los últimos años ha visto caer la demanda y precio del carbón”.

Y agregó que “por cada día de huelga en Cerrejón, el país y el departamento de la Guajira dejarán de percibir 7.000 millones de pesos de regalías, viéndose también afectados otros conceptos como los salarios y beneficios que reciben los trabajadores y todos los servicios que tiene contratados de la compañía, se tendrían que reducir la capacidad en las inversiones sociales y frenar las ayudas para enfrentar el Covid-19”.