Trabajadores recibirán tremendo dineral si se llega aprobar la reforma laboral

En el pasado mes de agosto, Gloria Inés Ramírez, quien es la ministra de Trabajo, hizo la radicación de la nueva reforma laboral ante la Cámara de Representantes. Según lo que se ha podido conocer, este nuevo proyecto se conforma por 92 artículos en el cual hay grandes cambios, sobre todo los que concierne a los pagos en los horarios de la jornada laboral y también en los recargos nocturnos.

No obstante, también siguen en pie varias propuestas que se entregaron en el primer documento que se hundió en el Congreso y por el cual tuvo que ser reestructurado.

Entre los nuevos puntos, el que más destaca, y, además, más impacto que tendrá entre todos los trabajadores en el país será como se calcularán las horas extras, recargos nocturnos y otras adiciones que debe pagar la compañía a los trabajadores.

Los cambios que se presentan en este nuevo documento de la reforma laboral proponen que la jornada diurna se desarrolle entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m. mientras que la nocturna comience a las 7:00 a.m. y finalice a las 6:00 a.m. teniendo en cuenta que actualmente la jornada laboral en horas de la noche se establece desde las 9:00 p.m. y la modificación en el artículo destaca que el trabajador pueda “acceder al derecho del pago por recargo nocturno”.

En dado caso que se apruebe la reforma y que el trabajador tenga que laborar más allá de las 7:00 p.m. cada hora que ejerza le corresponderá a un valor adicional que equivale al 35% del valor ordinario de una hora, según lo destaca el Código sustantivo del Trabajo en uno de sus artículos.

Asimismo, la reforma también busca que se renueve algunas leyes laborales y artículos del Código Sustantivo del Trabajo en el que se impliquen los cobros en los festivos y dominicales, ya que, al ser aprobada, los trabajadores podrán hacer el cobro del recargo al 100% sobre el valor de la hora ordinaria por lo que el trabajador que trabaja algunos de estos días podrá ganarse el doble, resaltando que en la actualidad el pago solo se da sobre el 75%.

Dentro del documento, estipulan de darse la aprobación de los cambios, este se comience a implementar de manera gradual hasta un plazo de tres años para que el 2024 se incremente el recargo laboral en los días de descanso o feriado en un 80%, al 2025 se haga en un 90% y finalmente en el 2026 todas las empresas lo hagan en un 100%.