Transportadores de carga piden que se revise fórmula que calcula precio de combustibles

La Confederación Colombiana de Transportadores (CCT) advirtió que el futuro del sector es incierto, tras el anuncio del gobierno de subir desde el próximo mes $200 a la gasolina.

En diálogo con RCN Mundo, el presidente del gremio, Jorge García, aseguró que aunque no habrá alzas en los costos del ACPM, la solicitud del sector es revisar la fórmula con la que se calculan los precios de los combustibles.

García manifestó que aunque los precios de los combustibles van a subir de manera gradual, podrían llegar al tope de $18.000 por galón.

"Esto nos tiene muy consternados porque no es solamente los camioneros, el combustible en Colombia significa el costo de vida del ciudadano de a pie, el de la motos, taxis, el que tiene el camperito que saca el alimento en su carrito a las vías. Esto genera un impacto alto para el bolsillo", dijo.

Para los transportadores, el anuncio genera intranquilidad pese a que este año se mantendrá estable el precio del ACPM. "Así nos digan a nosotros los camioneros que tranquilos y que de aquí a diciembre no sube el diésel, eso no es ninguna garantía", señaló.

Le puede interesar: Pasajera retrasó vuelo en El Dorado: le pegó a tripulante y hasta le llegó la Policía

El sector pidió una reunión con el presidente Gustavo Petro, pues aseguran que no han sido tenidos en cuenta y que los combustibles afectan no solo al sector, sino que generan otros problemas como los fletes y la sobreoferta vehicular.

"Este Gobierno no nos ha puesto cuidado, no nos ha escuchado y por lo tanto no vemos claro nuestro futuro. Lo que le pedimos que nos sentemos y revisemos la fórmula, hemos pedido que nos atiende el señor presidente cuando regrese de su viaje Estados Unidos", concluyó el dirigente gremial.