Transportadores de carga y pasajeros preocupados por cierres La Línea y la vía Bogotá- Medellín

Los transportadores de carga y pasajeros manifestaron su preocupación por los cierres viales que se presentan en el Alto de la Línea y en la vía Bogotá - Medellín. Señalan que las restricciones están afectando económicamente al sector que viene duramente golpeado por la pandemia.

Los cierres que, en su mayoría, obedecen a derrumbes causados por las lluvias, ya están siendo atendidos por el Instituto Nacional de las Vías. Sin embargo, en el caso de la vía Calarcá - Cajamarca, se habla de hasta dos meses de restricciones. En el caso de la vía Bogotá - Medellín, se espera habilitar un bypass en dos días.

De acuerdo con José Yesid Rodríguez, presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt): "la vía del Alto de La Línea es muy estratégica porque maneja más del 50% del tráfico y del movimiento de pasajeros del el eje central y sur del país; nosotros estamos pendientes de hacer una solicitud al Gobierno muy puntual de tratar de aliviar estos cierres y de modificar algún horario para que el impacto sea menor".

El dirigente gremial señaló que para esta época de fin de año las empresas de transporte intermunicipal de pasajeros: "están a la expectativa de poder tener un repunte en la movilidad de personas entre diciembre y enero; pero debido a este cierre hay una gran preocupación en las empresas ya que va a afectar gravemente la débil economía que tienen en este momento".

La preocupación también la expresan los transportadores de carga y logística del país. Henry Cárdenas, presidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), señaló que: "los problemas en la vía Bogotá -Medellín nos perjudican fuertemente, ya que son más de 2.000 camiones diarios, los que atraviesan esta vía. También tenemos los que salen desde Río Claro hacia Medellín los cuales también se ven muy afectados".

Explicó que las vías alternas como la de Puerto Berrío, Antioquia, son una opción que generar sobre costos y retrasos: "lo que hace es que acarreemos con más gastos y los clientes finales no reconocen este sobrecosto; por lo mismo estamos decidiendo dejar muchos carros sobre la vía y no incurrir en más costos, ya que después eso no lo viene a reconocer el cliente final".

En el caso de la vía del Alto de La Línea, la preocupación es mayor porque casi el 90% de la carga se moviliza desde y hacia Buenaventura, Valle del Cauca.

"Así tengamos paso desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, todos los días, le estamos sumando prácticamente 12 horas a nuestro viaje y por la situación actual de la covid es muy preocupante porque hay acumulación de gente", señaló finalmente Rodríguez.