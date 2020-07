Transporte intermunicipal pide luz verde para planes piloto de reactivación del sector

En ese mismo sentido, el Comité Directivo del Movimiento reveló que adelanta reuniones sectoriales con autoridades regionales y municipales de todo el país, en las cuales se están coordinando los protocolos para la reactivación del transporte intermunicipal. Señalan que el transporte pirata está agudizando la situación que atraviesa el gremio.

“Ya se ha demostrado que donde se han realizado los planes pilotos, los usuarios cuentan con tarifas justas y un servicio seguro, lo que representa una mejora sustancial frente al ilegal que no cumple con protocolos de bioseguridad y expone a los usuarios a mayores contagios. Hoy tenemos en el país, 607 municipios en donde ha llegado el Covid-19, la mayoría de ellos, en transporte informal e ilegal”, señaló el presidente de Aditt.

Y reiteró "la urgente necesidad que tiene el país de reactivar la conectividad entre las regiones, lo que conlleva a una dinamización de la economía local que tanto se ha visto golpeada como consecuencia de la pandemia".

De acuerdo con Rodríguez, "de no dar vía libre a la reactivación del transporte de pasajeros, no solo aumentará la afectación a cientos de empleos que genera el sector, sino que veremos más empresas afectadas y seguirán aumentando de manera exponencial los casos de contagio, ya que la informalidad que no cumple con los protocolos".

Por su parte, Mauricio Atuesta, uno de los voceros del Movimiento Nacional de Empresarios del Transporte Intermunicipal, señaló que, "los gobernantes les manifestaron a los empresarios la necesidad de reactivar de inmediato el sector, ya que cada vez son más los ciudadanos que salen a trabajar con autorización del Gobierno Nacional, y necesitan movilizarse -de forma segura- entre municipios".

Advirtió que "ante la ausencia de servicio de transporte formal, que hoy cumple 3 meses con una parálisis del 97 por ciento de las operaciones, la gente se está viendo obligada a moverse en vehículos de transporte pirata". Y aseguró que la preocupación se refleja -por ejemplo- en las cifras de contagio en Cali y Buenaventura: municipios que están a 120 kilómetros de distancia.

“Hay una correlación entre estos contagios, y se debe -en buena medida- a que el transporte pirata mueve diariamente a miles de ciudadanos entre esas dos ciudades, sin ninguna clase de control ni protocolo sanitario. Los piratas trabajan a sus anchas, mientras las empresas formales, con todos protocolos listos, seguimos esperando nuestra reactivación", apuntó.