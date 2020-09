Tres de cada cuatro colombianos que se declararon en quiebra son cabeza de hogar

El estudio denominado ‘Perspectivas de endeudamiento Colombia 2020’ reveló que 3 de cada 4 colombianos que se declararon en quiebra durante la pandemia son cabeza de hogar.

En lo corrido del año cerca de 1.400 colombianos se han acogido a la ley de insolvencia, con el fin de renegociar sus créditos y evitar embargos, lo que significa un 19,69% menos respecto a quienes lo hicieron el año pasado.

El estudio también reveló que más de la mitad de colombianos con problemas financieros les ha servido los alivios financieros otorgados por sus bancos, la cuarta parte le ha servido parcialmente y cree que puede esperar que la situación mejore, y la otra cuarta parte no le ha servido, no le interesa o no sabía que podía acceder a beneficios.

“Los alivios financieros han permitido que muchos ciudadanos puedan tener un respiro en medio de la pandemia, lo que ha influido en el descenso en los trámites de insolvencia”, señaló Luis Benítez, consultor financiero y Director de Insolvencia Colombia.

El estudio indica que cerca del 60 % de los colombianos que se han acogido al mecanismo de insolvencia son hombres, quienes tienen en su mayoría una edad promedio de 43 años, mientras que las mujeres buscan ayuda sobre los 59 años.

Así mismo, el análisis estableció que el 79 % de las personas que se han acogido al mecanismo son profesionales con empleos bien remunerados, y el 59% con ingresos superiores a los 4 millones de pesos.

“Muchas personas no conocen la ley de insolvencia ni buscan asesoría en sus finanzas, y permiten que su situación llegue a procedimientos de embargo que no tienen reversa”, señaló el experto.

A nivel nacional, Bogotá es la ciudad donde se registra el mayor número de insolvencias con cerca del 25% del total nacional, seguida por Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico.