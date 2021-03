Un 73% de los colombianos no viajará en Semana Santa por falta de dinero y miedo al Covid

El sondeo reveló que el 49,1% de los ciudadanos afirmó que el gasto de los hogares durante la Semana Santa sería menor, el 35,4% sería igual y solo el 15,5% lo aumentaría.

Al respecto, el gremio señaló que: “no deja de sorprender que la mitad de los hogares destinaría un gasto menor en estas fechas especiales que el año pasado, cuando las restricciones a la movilidad eran extremas. Incluso a nivel de los estratos más pudientes también se observan, aparentemente, restricciones presupuestales”.

A la pregunta, ¿Su familia piensa pasar al menos dos días de vacaciones en otra población distinta a su lugar de residencia? El 73,2% dijo que no.

Las razones expresadas por quienes afirmaron que no viajarán son por preocupación ante el covid y las restricciones (37,90%); no hay dinero (33,30%); aplaza el paseo para mitad de año (16,30%); tiene que trabajar (6,80%); son muy pocos días que se tendrían (3,10%) y no hay disponibilidad hotelera (2,60).

“El hecho de que la primera razón por la cual no se viajará en esta Semana Santa sea por precaución es una buena señal del nivel de conciencia ciudadano frente a que el peligro de la pandemia sigue latente”, explicó Fenalco.

Lea también: Reforma Tributaria: Porcicultores aseguran que los pone en jaque

Los ciudadanos que no saldrán de viaje, afirmaron que asistirán con precaución a una ceremonia religiosa, verán películas, irán con la familia a almorzar afuera, leerán un libro, se reunirán con precaución con amigos y parientes, caminarán o practicarán deporte al aire libre y visitarán uno o dos centros comerciales.

Por otra parte, el gasto promedio familiar aproximado será de: 33,30% hasta $500.000; 29,80% entre $500.000 y un millón; 20,70% entre $1 millón y $2 millones; 12,50% entre $2 millones y $4 millones y el 3,70% gastaría más de $4 millones.

Adicionalmente, la Federación reveló que sólo el 4% de los paseantes dice que viajará fuera del país. Y de los que viajarán al interior del país lo harán: carro particular 43%; transporte intermunicipal 37%; avión 12% y moto 8%.

El gremio concluyó diciendo que: “incluso a nivel de los estratos más altos también se observan, aparentemente, recortes presupuestales, por lo que sumado a la nueva ola de medidas restrictivas se prevé que Semana Santa no será determinante en la recuperación económica, como esperaba el sector comercio”.