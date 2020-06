Una tercera emergencia económica, la medida que analiza el Gobierno

El director de la Dian, José Andrés Romero, señaló que dependiendo de cómo evolucione la pandemia por el coronavirus y la reactivación económica con la implementación de los tres días sin IVA, el Gobierno no descarta declarar una tercera emergencia económica.

El funcionario explicó que “esa es una posibilidad que siempre ha estado sobre la mesa. Acuérdese que la Constitución dice que puede haber hasta tres meses de emergencia económica en el año, llevamos dos emergencias de 30 días y eventualmente dependiendo de cómo evolucione la pandemia, pudiera existir una tercera emergencia para la reactivación económica o sin duda unas medidas a través del Congreso para este fin".

Romero señaló que hay varias posibilidades, como “establecer más días sin IVA. Esto dependerá de cómo se comporte el comercio y lo evaluaremos el 19 de junio. Hay varios sectores que me han escrito para ser parte de esta jornada, como muebles y joyería, entre otros”.

Cabe mencionar que en medio de la segunda emergencia económica que culminó el pasado 6 de junio, el Gobierno expidió más de 40 decretos, entre ellos el 819 que extendió la posibilidad de diferir el pago de servicios públicos. El 808 que busca reducir las afectaciones del sector de juegos de suerte y azar tras la caída de la venta de chance y loterías".

Agregó que también está el decreto 803 "que anuncia apoyo de pago de la prima para campesinos afectados por la pandemia, el 811 que establece medidas para que el Estado compre o venda acciones en empresas en el marco de la emergencia", entre otros.

Cabe recordar que el pasado 13 de mayo en medio de un debate de control político en el Congreso de la República, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró que en la estrategia del Gobierno para atender la emergencia sanitaria por el coronavirus, no están contempladas las enajenaciones de activos.

El funcionario sostuvo que si se privatiza alguna empresa estatal renunciará a su cargo. “Si se privatiza alguna empresa de esa holding financiera, yo entrego mi cabeza por haber mentido a un senador de la república y no merezco estar en el Gobierno”, señaló.

Carrasquilla dijo también que “las privatizaciones no son parte de la estrategia, eso no se ha contemplado ni se ha hablado. No están contempladas las ventas de ISA y Ecopetrol. Eso es una discusión que (en caso de que se lleve a cabo) vendrá en tiempos normales y deberá pasar por el Congreso”.

El ministro recordó que para enfrentar esta crisis, el Gobierno Nacional cuenta con recursos por 25.1 billones de pesos, distintos a los aprobados en el presupuesto de este año.

“Nosotros como fuente de recursos, tenemos 25.1 billones de pesos. Todos son recursos nuevos diferentes a los del presupuesto”, concluyó en su momento el ministro Carrasquilla.