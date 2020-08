Unas 200.000 personas han accedido al subsidio del desempleo por la pandemia

El ministro de trabajo, Ángel Custodio Cabrera, anunció que ya son más de 200 mil las personas que han accedido al subsidio de desempleo en el país por cuenta de la pandemia, a través de las cajas de compensación familiar.

El funcionario destacó también que se amplió el cupo para beneficiar a un mayor número de personas que están recibiendo los auxilios por tres meses, mientras se logra superar la emergencia sanitaria.

“En este momento estamos analizando que ya se completaron los recursos de las cajas de compensación familiar. Llegaron cerca de 180 mil solicitudes y se están pagando”, afirmó.

Lea también: Remdesivir: EE.UU. adquiere casi la totalidad de la producción del fármaco

El ministro dijo que con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) se logró ampliar el cupo de beneficiarios, mientras agregó que se está avanzando en la obtención de más recursos económicos para quienes perdieron sus empleos en medio de la pandemia.

“Con las personas que queden en espera, el Gobierno Nacional con listas va a entregar un ingreso solidario para completar y ayudar a los trabajadores que quedaron cesantes”, sostuvo.

Requisitos

Cabe mencionar que el postulante debe acreditar ante la última caja de compensación familiar a la que estuvo afiliado, la certificación sobre la terminación del contrato de trabajo en caso de trabajadores dependientes, o cese de ingresos en caso de independientes.

“A la par, debe diligenciar de manera electrónica el formulario único de postulación al Mecanismo de Protección al Cesante”, afirmó.

El ministro señaló que "para aquellos beneficiarios que no puedan hacerlo por este medio, podrán descargar (el formulario) en la página web de la respectiva caja de compensación familiar, el cual deben diligenciar, firmar y remitir a la caja respectiva, conforme lo dispuso la Superintendencia de Subsidio Familiar".

Además, dijo que para la acreditación del tiempo de aportes y la categoría del postulante, la caja de compensación familiar validará este requisito con sus bases de datos.

“En el evento en que existan aportes realizados a una caja de compensación diferente, se le deberá requerir para que certifique lo pertinente, respuesta que debe dar en un término no superior a 3 días hábiles, dentro de los cuales no se suspenderá el plazo para decidir acerca del reconocimiento o no del beneficio”, precisó.

Lea además: Gobierno prevé que el pico de la pandemia llegará en agosto

A través de la administración del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec), las cajas de compensación familiar podrán apalancar los recursos necesarios, mediante el concepto financiero de unidad de caja entre las subcuentas del fondo, para tratar de tener la mayor cobertura en cada uno de los territorios.

Finalmente, el Gobierno aclaró que los cesantes a quienes ya se les haya reconocido las prestaciones derivadas del Mecanismo de Protección al Cesante, perderán los beneficios en caso que obtengan una fuente directa de ingresos o realicen una actividad remunerada, al igual que a los aspirantes que se postulen a más de una caja de compensación familiar para recibir el beneficio, o si lo recibieron a través de engaño o simulación.