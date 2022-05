Vacantes de empleo en banco para jóvenes que no tengan experiencia laboral

En medio del más reciente anuncio del Dane sobre el crecimiento económico en Colombia, varias siguen apostándole a la reactivación en el país.



Por lo cual, algunas entidades están abriendo vacantes para ayudar a más jóvenes a tener su primera experiencia laboral y ser excelente profesionales.

En este sentido, Bancolombia abrió las inscripciones para participar en Talento B, el programa de que brinda a los jóvenes colombianos un acercamiento al mundo laboral y la oportunidad de formarse en desafíos vigentes de la industria financiera, con un aporte a su crecimiento personal y profesional.



Hay 23 cupos disponibles para el segundo semestre de 2022, y sus beneficiarios trabajarán durante 6 meses en retos relacionados inteligencia artificial, ciencia de datos y analítica.



Por su esfuerzo, además de experiencia y conocimiento, recibirán una remuneración económica. Cabe destacar que se podrá inscribir hasta el tres de junio



REQUISITOS



• Tener entre 18 a 27 años y ser residentes en las ciudades de Medellín, Bogotá, Cali o Barranquilla.

• Ser profesionales recién egresados o estudiantes universitarios, técnicos y tecnólogos en programas como estadística, ingeniería de sistemas, matemáticas, economía o afines.

• Tener conocimientos base en analítica o inteligencia artificial (programación, deep learning, machine learning y procesamiento de datos no estructurados). Cabe anotar que, más que un perfil, la entidad busca pasión y curiosidad por estos temas.



• No deben tener experiencia laboral y si ya han empezado su vida laboral, esta no debe superar los 2 años.



¿CUALES SERÍAN LAS CONDICIONES LABORALES?



• Tipo de contrato: termino fijo 6 meses.

• Jornada: medio tiempo o tiempo completo de acuerdo con tu perfil.

¿QUÉ OFRECEN?



• Acceso a cursos relacionados con inteligencia artificial en plataformas virtuales, para que sigas fortaleciendo tus conocimientos y des lo mejor de ti en la solución del reto.

• El acompañamiento de un crack en temas de inteligencia artificial, para que te asesore en temas del reto y acompañe tu desarrollo personal.

• Flexibilidad horaria.

• Oportunidad para que pongas a prueba todos tus conocimientos, conozcas el mundo laboral y si das todo de ti te puedas quedar con nosotros en uno de nuestros cargos.