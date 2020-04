Van 300 investigaciones a empresas por forzar licencias no remuneradas en cuarentena

Durante una sesión informal que adelantaron los integrantes de la Comisión Séptima del Senado con el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, el alto funcionario habló sobre las licencias que tuvieron que tomar algunos empleados en medio de esta cuarentena.

Según Cabrera, se están adelantando alrededor de 300 investigaciones a las empresas que forzaron a muchas personas a tomar licencias no remuneradas en medio de la crisis que está viviendo el país por el coronavirus.

“En casos excepcionales se puede solicitar una licencia no remunerada y por lo tanto no reciben un ingreso. Pero en esta situación tan delicada, algunas empresas lo hicieron, algunas lo forzaron, en otros casos hubo mutuo acuerdo en el sentido de preservar su contrato de trabajo mientras dura esta pandemia”, indicó.

Dijo que la idea no es afectar a los empresarios con estas indagaciones que se están haciendo, ya que para el Gobierno es claro que también están pasando por momentos muy difíciles en estos días.

“Por los casos de personas que fueron obligadas y demás, nosotros tenemos abiertas cerca de 300 investigaciones en ese sentido porque creamos una unidad de fiscalización, no con el ánimo de molestar a los empresarios, porque he recibido quejas en ese sentido, es con el ánimo de brindar garantías a los trabajadores y que no se cometan abusos”, manifestó.

Y añadió: “También entendemos la situación tan delicada que esta viviendo el país y lo que ha golpeado a los empresarios”.

El ministro dijo además que han recibido más de 800 quejas de supuesta violación a los derechos laborales.

“Hemos recibido cerca de 850 quejas de las cuales, el 38% son todas estas suspensiones de contratos de trabajo, lo cual nos obliga a iniciar urgentemente una unidad de fiscalización especial porque sabíamos que eso se venía”, manifestó.

Durante la sesión, varios congresistas hicieron un llamado para se tenga en cuenta a los trabajadores independientes, que por falta de ingresos, no han podido pagar los parafiscales.

El senador, Carlos Fernando Motoa, dijo que “el desempleo ya está en 12.2% en el mes de febrero, que es la más alta de los últimos nueve años. La sugerencia es instalar ya una mesa de empleo que mire los temas en el corto y largo plazo. La OIT presenta un escenario que en el peor de los casos dice que se podrían perder 25 millones de empleos en el mundo”.

El Gobierno Nacional dijo que todas las medidas que se han tomado en el marco de la emergencia económica, han sido concertadas con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).