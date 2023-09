Video | "Cada vez más perezosos": Mario Hernández sobre reducción de jornada laboral

Cuando se habla de empresarios exitosos en Colombia, uno de los primeros nombres que se viene a la cabeza de las personas es el del empresario de moda y marroquinería Mario Hernández, quien emplea a más de 2.000 personas y siempre ha manifestado su intención de aportar a la generación de empleo y oportunidades para las personas.

Hernández no apoyó al presidente Gustavo Petro en su campaña presidencial porque consideró que no tenía coincidencias con su programa. Ahora, tras poco más de un año de Gobierno, considera que no han sido buenos los resultados.

La FM de RCN Radio habló con Hernández, quien se refirió a la Reforma Laboral que presentó el Gobierno, a la generación de empleo y la situación económica de Colombia.

Mario Hernández consideró que muchas de las medidas del Gobierno, así como sus reformas, no están pensadas para hacer al país más competitivo, sino que se piensa solo en regalar poniéndole más cargas al sector productivo, aunque hizo un mea culpa al considerar que los empresarios también deben poner de su parte.

"Esto hay que pensar en la gente, los empresarios también, tenemos que pagarle mejor a la gente, que es la familia. En mi empresa todos los que llevan más de tres años tienen vivienda propia, damos mercados, damos libros a los niños. Uno nace empeloto y se va empeloto, hay que ayudar", señaló.

No obstante, consideró que con la Reforma Laboral, que incluyen más recargos, se perderán empleos y encarecerá la vida de los hogares: "Todos esos costos los va a pagar el producto, no el empresario, entonces vamos a ser menos competitivos cada día. Van a salir muy perjudicados los restaurantes, eso es más desempleo, la economía informal va a subir, más pobreza".

Aunque muchos consideran que Hernández no quiere al Gobierno Petro, él enfatizó que le gustaría que le fuera bien, pero lastimosamente cree que no ha sido así.

"Este gobierno ojalá le fuera bien, porque si a los pobres les va bien, a uno le va a mejor. Pero como vamos, vamos muy mal porque el costo de vida ha subido mucho. Los políticos nunca han generado un empleo, no saben de eso, entonces es 'pongan más, pongan más impuestos a los que producen' ¿y eso quien lo paga? Lo paga el consumidor", agregó el empresario santandereano.

Dijo que de aprobarse la Reforma Laboral como está muchos restaurantes quebrarán: "Con las cargas por las noches, los restaurantes subirán precios, no va a ir la gente, se van a quebrar, todo eso es desempleo. En Estados Unidos la gente trabaja 40 horas semana y si trabaja extra es 50% recargo. Entonces por eso prefieren crear un segundo turno que no paga recargo, tenemos que ser competitivos, copiemos a los americanos. Por qué no pensamos en la gente".

Hernández detalló las razones por las que cree que en Colombia no somos competitivos y le envió un mensaje a Petro: "Vaya y vea cómo se produce empleo. En Colombia pagamos muchos impuestos, los paga el producto, por eso no somos competitivos, entonces hay más contrabando, más economía informal. No hay plata para nada, si de verdad queremos pensar en la gente no es regalándole cosas, Dios decía no le regales pescado, enséñale a pescar y ganarás el pan con el sudor de la frente".

Finalmente, dijo que reducir la jornada laboral, tal y como se está haciendo (se espera que en 2024 se trabajen 42 horas), no garantiza que haya productividad, por el contrario consideró que se incentiva la pereza.

"Seremos más perezosos todos los días, yo trabajo 365 días al año, casi 24 horas, porque mi responsabilidad no es para mí, sino para sostener a 2000 personas que dependen de mí. Lo que tenemos es que ser más competitivos, los empresarios invertir en maquinaria, Me toman el pelo porque hago maletas en china, pero que si hago acá no hay máquinas ni mano de obra".

"Hay más pobreza, todo cuesta más, todas las reformas que quieren hacer es regalar y no ser eficiente, no hablamos de crear un país competitivo, no hablamos de arreglar carreteras", concluyó Hernández.

La entrevista a Mario Hernández en video