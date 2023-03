Pero como pasa en la vida de cualquier persona, no todo para Amada Rosa Pérez ha sido color de rosa. Ella fue víctima de violencia contra la mujer, cuando apenas era una niña.

Sin siquiera ser una adolescente, a la bella sucreña le robaron la inocencia, un hecho que le provocó mucha inseguridad.

“Fue a los 12 años cuando fui víctima de abuso. Fui tocada y eso marcó mi vida por completo”, relató en Se Dice de Mí.

Como si algo se hubiera roto por dentro de su ser, a Amada Rosa Pérez ese hecho le acabó con su pureza e inocencia, algo muy propio de los pequeños de esa edad.

“A partir de ese momento me empezó una frustración e impotencia por no poder defenderme y de no saber qué pasó”, contó.

Ese hecho, un lamentable y repudiable episodio, acabó marcando toda su vida como mujer porque empezó a conocer la sexualidad a muy temprana edad.