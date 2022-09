A Camilo Echeverry no lo reconocieron en su propio concierto: casi no lo dejan pasar

En medio de su gira De adentro pa afuera, el cantante colombiano Camilo Echevrry paso por un momento que ningún artista desearía tener, pues a pesar de que fue solo una confusión, el interprete de Vida de Rico pasó literalmente a ser un desconocido.

El hecho ocurrió en Orlando, Estados Unidos, momentos antes de que el cantante paisa se subiera se subiera al escenario a interpretar sus canciones, pues de acuerdo a su relato, él se encontraba caminando hacía el camerino cuando fue llamado por un guarda de seguridad para preguntarle por qué no llevaba su credencial, a pesar de que Camilo intentó decirle que era él el artista que iba a dar el show, el hombre no entendió de razones y lo fue sacando del lugar.

"Voy caminando hacia el camerino y me para alguien de seguridad, de acá de Orlando, y me dice en inglés: ‘¿Dónde está tu escarapela?’, le digo yo: ‘No tengo’, y me dice: ‘¿Por qué no tiene? Usted no puede estar acá'" contó.

Por suerte en medio del recorrido, Camilo Echeverry fue "salvado" por uno de los organizadores, quien aclaró el malentendido y le presentó respectivamente el cantante al guardia de seguridad que cabe aclarar solo estaba haciendo su trabajo.