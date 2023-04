A Carlos Baez, actor de Ana de Nadie, lo robaron en zona rosa de Bogotá: "Me sacaron cuchillo"

Por estos días Carlos Báez, quien fue finalista del reconocido reality del Canal RCN MasterChef Celebrity, tiene a muchas fanáticas enloquecidas gracias a su participación en la novela Ana de Nadie en la que interpresa a Pedro, hijo de Horacio y Ana.

Su papel tiene enamoradas a muchas fanáticas, más aún despupes de que Báez anunciara que terminó su relación con Juanita Molina, quien fue su mayor apoyo en su estancia en la cocina más famosa de Colombia.

“Mi corazón está bien y estoy soltero. Terminé con Juanita ya hace un tiempo. Ha sido duro, mera tusa, pero siempre hay que quedarse con lo bonito de la relación”, señaló el actor, agregando que “cuando terminamos lo hablamos, porque la admiro y la quiero mucho y la voy a amar siempre, por eso, finalizamos en los mejores términos”, dijo en su momento.

Sufrió un peligroso robo

Recientemente, Báez contó que fue víctima de un robo en un reconocido sector de Bogotá, y que incluso le sacaron cuchillo para que no reaccionara.

“Me robaron el celular el viernes en la calle 85 con 14, acá en Bogotá. Se me acercó un man con unos papeles y empezó a hacer sonidos; luego, fui a ver, y me había sacado el celular”, contó el actor.

No obstante, se dio cuenta de que le habían sacado el celular e identificó al ladrón, pero al reclamarle la situación casi se sale de control.

"Me devolví, le pedí el celular y el man que no, que no lo tenía. Después de un rato sacó un cuchillo y me amenazó. Pues nada, lléveselo, qué más puede hacer uno", concluyó el actor.

