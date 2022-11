A Carmen Villalobos cada Navidad se le presentan problemas personales

Si bien la actriz estaba tomando unos días de descanso después de grabar 'Hasta que la plata nos separe', Villalobos cuenta que las vacaciones se le terminaron con la llegada de la época decembrina.

“Yo amo la Navidad y cuando llega esta época me encanta ser como la protagonista de todo: encargarme de la preparación, de los regalos, de la cena, de todo. Y siento que dejo mi autocuidado para el final porque me gusta consentir a los demás, entonces el tiempo que me dedico a mí es muy poquito. Me pasa todo el tiempo”, dijo la actriz a través e sus redes sociales.