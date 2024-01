A Emmanuel Restrepo, Carmelo en 'Rigo', lo golpearon en robo a D1 en Bogotá

"Dos señoras entraron a robar al D1. Las trabajadoras de la tienda estaban solas, mientras las sacaban, fueron agredidas por las ladronas ¿Adivinen quién terminó metido?”, escribió.

En medio de su relato, también cuestionó su forma de reaccionar en situaciones como esta, pues asegura que se deja llevar por la adrenalina del momento. Esta vez las cosas no pasaron a mayores, pero en otro momento puede que se presenten situaciones mucho más peligrosas.

"Que alguien me expliqué por qué a mí la adrenalina me hace reaccionar con tanta impulsividad, ¿ahora qué me pongo en ese turupe?”, concluyó.

