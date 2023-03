'El Helicóptero', remix de salsa choke, es viral en redes luego de que el productor y compositor Manu Victoria 13 utilizara las palabras que dijo la vicepresidenta Francia Márquez sobre sus viajes a Dapa, un corregimiento del municipio de Yumbo, ubicado en el Valle del Cauca.

El productor las musicalizó y cantó con un ritmo pegajoso una salsa que hoy es viral y que está recibiendo buenos comentarios de la ciudadanía y, según Victoria, hasta de la misma vicepresidenta.

En contexto: "El Helicóptero", la sabrosa salsa choke que se inspira en Francia Márquez

Manu Victoria 13, que vive en Neiva, relató a RCN Radio: "Estoy muy feliz porque la verdad comenzó algo como en forma jocosa y sin ofender. Obviamente, la idea era divertirme un poco desde mi arte, que es la música, y terminó siendo algo viral, que terminó convirtiéndose en canción y hacer un agradecimiento por la gente que lo comparte, a la gente que lo disfruta y sobre todo pues a Francia por ser la inspiración de este nuevo tema”.

Ante el éxito de la canción, se está trabajando para la realización del video oficial: "Como la canción se llama el helicóptero, tiene que haber un helicóptero, vamos a estar con varias personas y vamos a invitar a varias bailarinas para, si Dios quiere, este fin de semana grabarlo”.

Le puede interesar: Voy a ir en helicóptero le guste o no a la élite colombiana, de malas pueden llorar: Francia Márquez

"La grabación será en un municipio del Huila, la canción nació acá y quiero hacer esa honra, digamos, de mostrar algo del departamento. Vamos a hacerlo en un sitio turístico. Ya prácticamente tenemos aval: sería en Gigante. Pero sí tengan por seguro de que yo me siento también orgulloso del Huila. A pesar de que no nací acá, agradezco también a la gente que me apoya directamente", dijo Manu.

"A la vicepresidenta sí le gustó, mucho, le encantó y pues me dio el apoyo. Traté, como te dije, desde plantear esta situación, que está de forma jocosa, sin ser ofensivo ni degradar a nadie, simplemente con alegría, que es lo que caracteriza el pueblo colombiano y el sabor y creo que lo plasmé en una canción”.

Lea más: "Me gusta Francia Márquez": Paloma Valencia

Frente a los comentarios aseguró: "El que se la quiera bailar bien, el que la quiera tomar como una injuria, como una forma de protesta, también es válido, pero ¿sabe qué es chistoso? Leí en un comentario, y es cierto que se la han gozado todos los sectores, entonces es bonito porque la música une y a pesar de todo se la han bailado y se la han disfrutado desde ambas partes".