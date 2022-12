A Jessi Uribe le lanzan ofensiva sátira en concierto sobre mujer que no sería Paola Jara

El amor entre Paola Jara y Jessi Uribe no es para algunos internautas el ejemplo de la relación que quisieran tener, pues luego de que se conociera que el cantante de música popular dejó a su esposa Sandra Barrios y a sus cuatro hijos para darse una nueva oportunidad en el amor, los colombianos se han enfocado en decir que el amorío no durará, pues para ellos el 'karma' tocará a su puerta en algún momento.

En medio de las críticas, los cantantes de música popular han sobrellevado su amor, pues actualmente llevan alrededor de tres años y según ellos, están felices de la vida.

Además de la conformación de su familia, actualmente los artistas se encuentran enfocados en sus carreras musicales, ambos componiendo y realizando distintos conciertos dentro y fuera del país.

Pese a que en la mayoría de los casos todo pinta bien, en el más reciente show de Jessi Uribe algo pareció salirse de control, pues cuando el artista se disponía a salir del lugar del evento, un fan le gritó una ofensiva frase.

Tal y como se puede observar en un video viralizado en redes sociales, el hombre le gritó: "Jessi Uribe, la moza no se mete a la casa", esto mientras el artista pasaba por delante suyo. Al parecer, el bumangués no se percató de lo dicho, pues siguió caminando como si nada, no obstante, algunos internautas criticaron el actuar del seguidor, pues aseguran que ya debería superarlo.

