Jhonny Rivera criticaba a los hombres con parejas más jóvenes 

Luego de varias semanas de especulación sobre el posible amorío entre Jhonny Rivera y la joven cantante Jenny López, fue ella quien, a través de un video que publicó en sus redes sociales, confirmó que están juntos.

“Cuando cumplí los 19 él me tuvo un detalle muy bonito, con una torta de cumpleaños me celebraron en su finca con su familia y a mí eso me marcó mucho. Empecé a sentir una atracción hacia él, pero como él no decía nada, yo me mantuve muy al margen con eso. Cuando cumplí los 20 fue ya cuando él me dice que siente una atracción y decidimos iniciar una relación sentimental”, explicó la joven.

